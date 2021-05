Altian uusi tuotantolinja mahdollistaa ensimmäisen kokonaan kierrätettävän hanapakkauksen

Hanapakkaus, eli Bag-in-Box, on viiniystävän vastuullinen pakkausvalinta. Silti myös hanapakkauksissa on ollut vielä kierrätettävyyden näkökulmasta kehitettävää, Altia tiedottaa.

Johannes Tervo

Altian uudella tuotantolinjalla tehdään kokonaan kierrätettäviä hanapakkauksia.

Uuden tuotantolinjan ja vastuullisen pakkauskehityksen avulla Altia tuo nyt markkinoille Pohjoismaiden ensimmäisen, täysin kierrätysyhteensopivan hanapakkauksen. Hanapakkauksella on pienimmät ilmastovaikutukset suhteessa juomalitraan eli 70 g CO2e/l, kun perinteisen lasipullon hiilijalanjälki on 675 g CO2e/l.

Viinin pääasiallinen pakkausmuoto Altian tuotannossa on hanapakkaus, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Alkon tutkimuksen mukaan se on myös hiilijalanjäljellä mitattuna iso voittaja. Kierrätyksen osalta hanapakkauksien kohdalla on kuitenkin edelleen ollut parannettavaa.

Tämä on huomioitu Altian uudessa 3 litran hanapakkauksessa, jossa on paitsi parannettu kierrätettävyyttä myös hyödynnetty enemmän FSC-vastuullisia materiaalilähteitä ja kierrätysraaka-ainetta. FSC-vastuullisuus takaa, että metsätalous, raaka-aineen hallinta ja käsittely on tehty luontoa ja vastuullisuuden arvoja kunnioittaen.

Kokonaisvaltaisen pakkausuudistuksen mahdollisti Altian Rajamäen tehtaalla alkuvuodesta käyttöön otettu uusi hanapakkauslinja.

Vastuullisuuden osalta keskeistä on luopua mustan muovin ja metalloinnin tai alumiinin käytöstä pakkauksessa, tiedote kertoo.

"Hanapakkauksen kahva – se tärkeä lenkki, jotta pönkkä lähtee mukaan – muuttui uudessa pakkauksessa värittömäksi. Tämä on iso juttu, sillä kierrätystekniikka ei tunnista mustaa muovia. Altian hanapakkauksen tunnistaa jatkossa värittömästä kahvasta", Altian pakkauskehityspäällikkö Juha Ylisiurua esittelee tiedotteessa.

Lisäksi viinipussissa ja hanassa on optimoitu värien käyttöä: hanaventtiilissä on punaista, muuten hana ja viinipussi ovat värittömiä. Pakkauskehityksen ansiosta käytettyjen värien määrä pakkauksessa on vähentynyt lähes 75 prosenttia.

Altian käyttämä pussi ei sisällä metallointia, alumiinia tai nylonia, joten sekä hanan että pussin voi käytön jälkeen lajitella muovijätteeseen. Viinipussin kierrättämiseksi irrota hana viinipussista ja hulauta pussi kylmällä vedellä ennen muovin kierrätystä.

Jo nykyisin Altian hanapakkauksissa kierrätysmateriaalin osuus on 40 prosenttia, tiedotteessa mainitaan. Altian tavoitteena on, että puolet hanapakkauksen materiaalista olisi kierrätyslähteistä vuoteen 2025 mennessä.

"Olemme edistyksellinen viinien hanapakkaaja ja uusi pakkaustekniikkamme on energiatehokasta. Kun olemme parantaneet hanapakkauksen kierrätysmahdollisuuksia ja saamme vielä kuluttajat entistä aktiivisemmin mukaan pakkausten kierrätykseen, on se ylivoimainen ratkaisu arkiviinille", Ylisiurua summaa.

Altian uudet, täysin kierrätysyhteensopivat viinien hanapakkaukset sekä uudet, täysin kierrätysmuovista valmistetut viinipullot tunnistaa vihreästä vastuullisuusmerkinnästä.