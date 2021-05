Työllisyys koheni huhtikuussa, mutta myös työttömien määrä oli koholla

LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 71,3 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6.

Työllisyystilanne jatkoi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kohentumistaan huhtikuussa, mikä ilmentää asiantuntija-arvioiden mukaan työmarkkinoiden toipumista koronakuopasta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli huhtikuussa 29 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten. Samalla myös työttömien määrä oli koholla, eli heitä oli viime vuoden huhtikuuhun verrattuna 30 000 enemmän.

Työllisyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 71,3 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6. Työllisyystilanne on kehittynyt toivotunlaiseen suuntaan, sillä maaliskuussa työllisyysasteen trendi oli 71,2 ja työttömyysasteen 7,7.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki katsoo työmarkkinoiden pysyneen odotettua vakaampina. Hän ennakoi työllisyystilanteen kohentuvan vuoden kuluessa.

"Osa yrityksistä kokee jo nyt osaavan työvoiman pulaa, eli työmarkkina on toipumassa melko vauhdikkaasti", Kuoppamäki sanoo tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan avoimia työpaikkoja oli huhtikuussa 153 000 eli 40 000 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja myös ilmoitettiin huhtikuussa 76 000, mikä on selvästi enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Keskuskauppakamari: Tavoite 120 000 työllisen päässä

Myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki luonnehtii työmarkkinatilannetta vakaaksi.

"Suomen tilanne on tässä suhteessa kansainvälisesti arvioiden kohtalainen. Monessa Euroopan maassa, kuten Ruotsissa tai Espanjassa, tilanne työttömyyden suhteen on ollut kehnompi. Työllisyyden palautumisesta huolimatta hallitus on vielä kaukana tavoitteestaan", Kotamäki sanoo tiedotteessa.

Kauppakamarin ylläpitämän työllisyystavoitelaskurin mukaan 75 prosentin työllisyysaste on tällä hetkellä 120 000 työllisen päässä.

Yhteensä työllisiä oli huhtikuussa 2,48 miljoonaa, ja kasvua kertyi reilu prosentti vuotta aiempaan tilanteeseen. Työttömiä puolestaan oli 244 000, mikä on lähes 14 prosenttia viime vuotta enemmän.

Lomautettujen määrä korona-ajan pienin

TEMin lukujen mukaan huhtikuussa lomautettuna oli 54 000 ihmistä. Tämä on 110 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja 9 000 vähemmän kuin maaliskuussa.

Danske Bankin Kuoppamäen mukaan lomautettujen määrä on pienin sitten koronakriisiä edeltäneen viime vuoden helmikuun. Täyttä palautumista pääekonomisti ei kuitenkaan uskalla vielä tämän vuoden aikana odottaa.

"Kaikki toimialat, esimerkiksi matkailu, eivät palaa entiselleen vielä tänä vuonna, joten lomautettujen määrä pysyttelee toistaiseksi koronakriisiä edeltänyttä aikaa korkeammalla."