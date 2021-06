Rautajokela lienee Suomen ainut kolmen sisaren omistama rautakauppa

Kimmo Haimi

Kati Valosen mukaan leveiden terassilautojen kysyntä on kasvanut, aiemmin ostettiin lähes pelkästään 95 milliä leveää lautaa.

Rautajokela on kolmen sisaren, Satu, Kati ja Suvi Valosen omistama itsenäinen rautakauppa Tuusulassa. Hallituksen puheenjohtaja Kati Valonen arvelee, ettei muita vastaavia omistuksia Suomessa ole.

Kaupan perusti 1986 sisarten isä Esko Valonen.

Liikevaihdoltaan yli 2,5 miljoonan euron kauppa myy paljon erilaisia pihamökkejä koko Suomeen ja hoitaa markkinoinnin täysin omin voimin.

Rautajokela työllistää vakituisesti 12 henkilöä. Liikevoitto oli 1,5 prosenttia vuonna 2019.

Pihatarvike- ja puutarhakauppa on käynyt Valosen mukaan korona-aikana hyvin, mutta Rautajokelalle tärkeä pienmökkien myynti on hidastunut. Yksi ongelma on ollut, ettei rakennusmessuja ole järjestetty. Rautajokela on myynyt mökkejä paljon messujen kautta.

”Nyt mökkejä taas menisi, mutta niitä ei saa valmistajilta, esimerkiksi Luoman Oy:stä riittävästi”, Valonen kertoo.

Taimitarhat eivät ole pystyneet tuottamaan kauppaan riittävästi omenapuita, koska niiden kasvatus kestää usean vuoden, eikä koronan aiheuttamaan kysynnän lisäykseen ole ehditty valmistautumaan.

Taimista ja hedelmäpuista on kova kysyntä.