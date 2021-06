Suomen ensimmäinen spac-yhtiö listautumassa Helsingin pörssiin

Helsingin pörssi saa uudenlaisen yhtiön. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Helsingin pörssi saa uudenlaisen yhtiön, kun Alexander Ehrnroothin ja Albert Ehrnroothin perheyhtiön Viralan perustama Virala Acquisition Company VAC listautuu pörssiin.

Virala Acquisition Company kertoi torstaina suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Helsingin pörssiin. VAC pyrkii keräämään listautumisannissa 75 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön mukaan joukko kotimaisia ankkurisijoittajia on sitoutunut merkitsemään osakkeita 26 miljoonalla eurolla.

Virala Acquisition Company on Suomen ensimmäinen yritysostoa varten perustettu niin sanottu spac-yhtiö. Yhtiöllä ei ole varsinaista liiketoimintaa, vaan se on perustettu vain ostamaan toinen yhtiö. Yhtiö kerää sijoittajien rahaa, joilla se ostaa olemassa olevan yhtiön, jonka kanssa se yhdistyy, minkä jälkeen kombinaatio listataan pörssiin.

VAC:n toimitusjohtajan Johannes Schulmanin mukaan spac-malli helpottaa ja nopeuttaa yritysten pörssilistautumista.

Schulmanin mukaan spac-toimintamallin tuominen Suomeen täydentää ja kehittää Suomen pääomamarkkinoita.

"Kun yritys pääsee tiettyyn kokoluokkaan, vaihtoehtona on usein vain myydä yritys ulkomaiselle omistajalle. Nyt on myös mahdollisuus myydä yritys suomalaiselle ostajalle ja jäädä Suomeen", Schulman sanoi VAC:n tiedotustilaisuudessa.

VAC:n hallituksen puheenjohtajan Alexander Ehrnroothin mukaan yhtiö sitoutuu ostettavaan yritykseen pitkäjänteisesti.

"VAC:n ajatuksena ei ole ainoastaan tämän transaktion tekeminen, vaan myös jatkaa yhtiön kehittämistä pitkällä aikavälillä sen jälkeen", Ehrnrooth sanoi.

VAC kertoo etsivänsä kasvuyritystä, jonka arvo on 50–500 miljoonaa euroa ja jolla on vahvat siteet Suomeen. Yrityskauppa rahoitetaan ensisijaisesti VAC:in osakkeilla. Merkittävä osa annissa kerätyistä varoista käytetään yhdistetyn yrityksen kehittämiseen.

Ehrnroothin mukaan VAC:lla ei ole kiikarissaan mitään yhtä toimialaa, jolta ostettavaa yhtiötä lähdetään etsimään.

"Me lähdemme hakemaan yrityksiä laajalla mandaatilla kaikilta suomalaisilta teollisuudenaloilta. Lähdemme laajasti katsomaan eri teollisuudenaloja ja eri kokoluokan yhtiöitä", Ehrnrooth sanoi.

Yhden toimialan Ehrnrooth oli kuitenkin valmis sulkemaan pois: kryptovaluuttabisnekseen keskittyneet yritykset.

"Sillä sektorilla regulaatio on niin epävarmaa, että se on tässä tapauksessa suljettu pois, vaikka se voikin olla erittäin hyvä bisnes", Ehrnrooth sanoi.

Sama koskee Ehrnroothin mukaan muitakin vahvasti säädeltyjä toimialoja, joissa on isoja poliittisia riskejä.

Schulmanin mukaan VAC on kiinnostunut ennen muuta yrityksistä, joilla on hyväksi todettu liiketoimintakonsepti.

"Se ei riitä, että on idea, jonka uskotaan valloittavan maailman", Schulman sanoi.

Spac on lyhenne englannin kielen sanoista special purpose acquisition company. Nasdaq Helsingin toimitusjohtajan Henrik Husmanin mukaan spac-malli on ollut hyvin suosittu Yhdysvalloissa viime aikoina, ja nyt toimintamalli on mahdollistettu myös Suomessa.

"Tämä ei ole minkäänlainen takaovi tai oikotie pörssiin. Voisi melkein sanoa toisin päin", Husman sanoi tiedotustilaisuudessa.

Husman muistuttaa, että spac-mallissa listautuvan yhtiön pörssikelpoisuus tarkastetaan kahdesti, ensin alkuperäisen spac-yhtiön listautuessa ja sen jälkeen uudestaan yhtiöiden kombinaation listautuessa.

Husman kiitteli Viralan rohkeutta uuden toimintamallin lanseeraamisessa Suomeen.

"On ilahduttavaa, että Virala on uskaltautunut avaamaan pelin Suomessa. Ei ole maailman helpoin asia tuoda uudentyyppistä rakennetta pörssiin", Husman sanoi.