Kiinteistötoimituksia ja osakas- ja paliskuntien kokouksia saa pitää etänä tänä vuonna

Väliaikaissäännökset koskevat muun muassa poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia.

Kiinteistötoimituksia sekä osakaskuntien ja paliskuntien kokouksia saadaan järjestää väliaikaisesti etäkokouksina, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutokset, joilla jatketaan väliaikaissäännösten voimassaoloa joulukuun 2021 loppuun. Säännökset johtuvat koronasta. Ne koskevat kiinteistötoimituksia, osakaskuntien kokouksia sekä poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia.

"Kiinteistötoimituksissa on väliaikaisesti luovuttu henkilökohtaisen läsnäolon vaatimuksesta. Toimituskokouksiin on mahdollista tarvittaessa osallistua sähköisesti. Selkeissä, yksinkertaisissa tapauksissa on mahdollista käyttää kirjallista menettelyä", ministeriö ohjeistaa.

"Yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitetun osakaskunnan kokouksen sekä poronhoitolaissa tarkoitettujen paliskunnan, sen hallituksen ja Paliskuntain yhdistyksen kokoukset on mahdollista tarvittaessa järjestää etäkokouksina. Sääntömääräisiä kokouksia voi myös tarvittaessa siirtää pidettäväksi myöhempänä ajankohtana."