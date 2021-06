Päästöttömien energiaratkaisujen Enersense ja tee-se-itse -tuotteiden myymäläketju Puuilo hakevat listautumista pörssin päälistalle

Enersense

Enersense rakensi Iin Viinamäen tuulipuistoon puolitoista vuotta sitten kuuden megawatin suuruisen sähkövaraston, joka valmistuessaan oli Pohjoismaiden suurin.

Nasdaq Helsingin pörssiin on nyt uusia yhtiöitä jonoksi asti. Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Enersensen osakkeet noteerataan nyt Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Enersense on jo aiemmin ilmoittanut aikeestaan siirtyä pörssin päälistalle ja yhtiö on pyytänyt sen osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin ylläpitämältä First North -listalta.

Pörssin päälistalle siirtyy näin sen ensimmäinen Porissa kotipaikkaansa pitävä yhtiö.

Päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttava Enersense kasvaa energiamurroksen tahtiin. Enersense ja sen asiakkaat toimivat useilla toimialoilla, muun muassa sähköajoneuvojen latausverkkojen rakentamisessa, 5g-televerkkojen urakoinnissa ja henkilöstövuokrauksessa.

Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Suomalainen myymäläketju Puuilo ilmoitti niin ikään tänään maanantaina suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Puuilo on vuonna 1982 perustettu suomalainen myymäläketju, joka tunnetaan erityisesti laajasta tuotevalikoimasta, edullisista hinnoista sekä myymälöiden hyvistä sijainneista. Yhtiö on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike-ja lemmikkituotteisiin.

Puuilo järjestää aamupäivällä maanantaina webcast-tilaisuuden listautumissuunnitelmastaan.

