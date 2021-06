Talous

Kaurajuomayhtiö Oatlyn arvo pörssissä on kivunnut jo 14 miljardiin euroon Talous Maitotuotteet ja -markkinat aggressiivisesti haastava Oatlyn osakekurssi noussut teknologiapörssi-Nasdaqissa alle kuukaudessa 70 prosenttia. Suuntaako Valiokin Oddlygoodillaan pörssiin?

Jarkko Sirkiä

Oatly on Suomen.mainonnastaan saamansa huomautuksen jälkeen listautunut New Yorkin teknologiapörssi Nasdaqiin. Kaurajuomayhtiön osakkeen kurssi on noussut toukokuun listautumisannin jälkeen 70 prosenttia.