Tapahtumatakuun haku käynnissä – koronasta kärsineille tapahtumanjärjestäjille myönnetty tukea jo 13 miljoonan euron edestä

Marita Waenerberg

Tapahtumajärjestäjien kiinnostus tapahtumatakuuta kohtaan on näkynyt hakemusmäärän kasvussa sähköisen haun avautumisen jälkeen. Takuuta on tähän mennessä myönnetty yhteensä noin 13 miljoonaa euroa. Eniten takuuhakemuksia on haettu musiikkifestivaaleille, konserteille ja näyttelyille.

”Haluamme kannustaa tapahtumajärjestäjiä laittamaan takuuhakemuksensa nyt hyvissä ajoin. Asiakaspalvelussamme ei ole ruuhkaa, ja takuupäätöksen saa tällä hetkellä nopeasti”, toteaa Valtiokonttorin palvelujohtaja Mari Selviranta.

Tapahtumatakuun sähköinen haku avautui 15.6. Tapahtumatakuuta koskeva laki tuli voimaan ja haku avautui 1.6. Ensimmäisen kahden viikon aikana hakemuksia otettiin vastaan pdf-lomakkeella.

Tapahtumatakuun tarkoitus ei ole korvata menetettyjä kuluja, vaan vähentää tulevien kesän ja syksyn tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä.

Tapahtumatakuu on tarkoitettu vähintään 200 hengen tapahtumille, jotka ovat avoimia yleisölle ja järjestetään 1.6.–7.12.2021.

Tapahtumatakuuta voi hakea vakiintunut ja ammattimainen tapahtumajärjestäjä, jolla on suomalainen y-tunnus. Tapahtumatakuuta hakevan yrityksen on työllistettävä vähintään yksi henkilötyövuosi tapahtumatoiminnassa, ja sillä on oltava arvonlisäverollista liikevaihtoa yli 150 000 euroa vuodelta 2019.

Tapahtumatakuuta ei voida myöntää jo perutuille tapahtumille. Tarkemmat takuun myöntämisen edellytykset on kerrottu osoitteessa valtiokonttori.fi/tapahtumatakuu.