Mökkimarkkinoilla käy kuhina – lainaa mökkiä varten kysyy nyt vieläkin useampi kuin vuosi sitten

Markku Vuorikari

OP:sta mokkilainoja on kysytty tänä keväänä neljänneksen enemmän kuin vuosi sitten.

Vapaa-ajanasuntojen hankinta kiinnostaa suomalaisia edelleen paljon, ja mökkilainoja haetaan ennätysmäärin. Mökkilainojen kysyntä kasvoi tammi–toukokuussa jopa 25 prosenttia, kertoo johtaja Anna Niinimäki OP Asuntorahoituksesta.

"2010-luvulta alkanut hienoinen, tasainen nousu suorastaan räjähti viime vuonna. Tänä vuonna kysyntä on ollut jopa viime vuottakin kovempaa."

Niinimäki ei usko, että kova kiinnostus mökkeihin on pelkkä korona-ajan ilmiö. Into mökkien hankintaan on näkynyt jo pidempään, ja korona on lähinnä vauhdittanut ihmiset toiveiden toteutumista.

Kyse on hänen mielestään pysyvämmästä trendistä. Kaupungistumisen ja hektisen työelämän vastapainoksi ihmisillä on kaipuu luonnon pariin, vesistöjen ja metsän äärelle.

OP:ssä mökkilainat ovat kooltaan keskimäärin hieman alle 100 000 euroa. Lainojen mediaani eli suuruusjärjestyksessä olevien lainojen keskikohta asettuu noin 70 000 euroon. Lainasummat vaihtelevat siis paljon.

"Kesämökkejä on tarjolla kovin eri hintaluokissa. Toisaalta kun mökkikaupoille lähdetään, ihmisillä on siinä vaiheessa yleensä asunto jo hankittuna ja säästöjäkin olemassa. Mökkiä rahoitetaan omalla rahalla ja lainaosuudella."

Mökkilainojen takaisinmaksuaika on pidentynyt hieman ja on tällä hetkellä tyypillisesti 15 vuotta. Käytännössä laina-aika on usein lyhyempi, sillä osa asiakkaista maksaa lainan nopeammalla aikataululla tai mökki myydään pois.

Korona ei ole vaikuttanut mökkilainojen hakijoiden ikään. Viime vuodet tyypillinen OP:stä lainaa hakeva on ollut 40–50-vuotias. Tuolloin työvuosia on vielä niin paljon edessä, ettei mökkilainan ottaminen pelota.

Mökkilainat hinnoitellaan hieman kalliimmiksi kuin tavalliset asuntolainat. Marginaali vaihtelee kuitenkin paljon asiakaskohtaisesti lainanhakijan profiilin mukaan.

Asuntomarkkinoilla on viime vuosina törmätty ilmiöön, jossa lainan saanti on ollut hankalaa pahimmilla muuttotappioalueilla. Mökkimarkkinoilla tilanne on toinen.

"Mökeissä ilmiö ei ole niin vaikuttava kuin asuntoa hankittaessa", Niinimäki sanoo.

Hänen mukaansa vapaa-ajan asuntoja rahoitetaan ympäri Suomen. Asiakkaan lainan tarve on pienempi alueilla, missä mökit ovat halvempia. Toisaalta pankin riskiä tasaa, että mökin ostajalla on usein asunto, jota voidaan tarvittaessa käyttää lainan vakuutena.