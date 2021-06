Turvemies työskentelee öisin, kun päivisin tuulee ja on kuuma

Sanne Katainen

Loviisan Ruotsinkylässä nostetaan Neovan soilta vaaleaa kasvu- ja kuiviketurvetta.

Turpeen nosto on päässyt tänä vuonna kohtalaiseen alkuun Pohjois-Suomessa ja idässä. Tosin viime viikon ukkosrintamat pysäyttivät tuotannon koko maassa. Lännessä ja lounaassa sade on hidastanut nostoa eikä kunnon vauhtiin ole päästy, Neovan eli entisen Vapon johtaja Pasi Rantonen kertoo.

Neovan polttoturpeen tuotanto on vähentynyt merkittävästi parin vuoden aikana, kun suuret asiakkaat ovat siirtyneet muihin polttoaineisiin. Vähentyminen johtuu sekä turveveron nostosta sekä yli 50 euroon hiilidioksiditonnilta nousseet päästöoikeuden hinnasta, jolloin puu on tullut edullisemmaksi.

Erityisesti suurten energialaitosten vastaanottaman jyrsinturpeen määrä on vähentynyt, mikä näkyy tuotannossa. "Uskomme kyllä, että asiakkaat jatkavat palaturpeen käyttöä edelleen, sen käyttö on edellisvuoden tasoa."

Hallituksen päätökset turvelaitosten verottoman tuotantomäärän ylärajan nostosta parantavat erityisesti pienten kunnallisten energialaitosten turpeen käytön kannattavuutta. Se ei kuitenkaan näy Rantosen mukaan vielä tämän kesän tuotantomäärissä, mutta mahdollisesti vaikuttaa tuleviin vuosiin.

Neovan energiaturpeen toimitusmäärä oli viime vuonna seitsemän miljoonaa kuutiometriä eli suunnilleen saman verran terawattitunneissa.

Tänä vuonna toimitusmäärät vähenevät arviolta 25–30 prosenttia viime vuodesta, Rantonen kertoo.

Turpeen nosto painottuu entistä enemmän palaturpeeseen sekä kasvu- ja kuiviketurpeeseen, jota nostetaan uusien soiden pintaosista samalla menetelmällä kuin jyrsinturvetta.

Rannikkomaakunnat Varsinais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ovat olleet alkukesän varsin sateisia. Myös urakoitsija Timo Ruotjoella on ollut Loviisassa hankaluuksia kasvu- ja kuiviketurpeen tuotannossa. "Kevät oli sateinen ja nyt on jouduttu nostamaan yöllä, mikä hidastaa kuivumista."

Ruotsinkylässä sijaitsevilta soilta nostetaan turvetta sekä hakukoneilla keräämällä että imuvaunulla.

Normaali tuuliraja nostossa on kymmenen metriä sekunnissa, keltaisen metsäpalovaroituksen aikana 5 ja oranssin 3 metriä sekunnissa. Yöllä on useimmiten tyyntä.

Ruotjoki toimii Vapon soilla yrittäjänä. Turpeesta saatava korvaus riippuu määrän lisäksi paljon laadusta, eli pitää olla tasaisen kuivaa.

"Ehkä kolmannes on 55 000 kuution tavoitteesta saatu ylös. Kasvu- ja kuiviketurpeen menekki on hyvä. Työssä Timro Oy:ssä on kuusi henkilöä."