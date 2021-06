Kiinteistönvälittäjät morkkaavat Digi- ja väestövirastoa – "Todella moni asuntokauppa on mennyt pieleen"

Markku Ulander

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL arvostelee ankarasti viime vuonna perustettua Digi- ja Väestövirastoa (DVV). SKVL:n mukaan virasto on epäonnistunut tehtävässään ja hidastaa asuntokauppaa merkittävästi.

Kiinteistönvälittäjät kertovat SKVL:n asuntomarkkinakatsauksessa, että viiveet papereiden saamisessa ulos virastosta ovat vaikuttaneet jopa neljännekseen asuntokaupoista.

"Todella moni asuntokauppa on mennyt pieleen valtavien viiveiden vuoksi. Kärsijöinä ovat tässä tavalliset kansalaiset, jotka eivät voi edetä asuntokaupoissa ennen kuin esimerkiksi perunkirjat on tehty valmiiksi", SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg moittii tiedotteessa.

Väestörekisterin toiminnot siirtyivät viime vuoden alussa DVV:lle. Muutos koskettaa erityisesti kuolinpesiä, joiden tulee hankkia virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja edunvalvonnan päätösten vahvistuksia.

SKVL:n markkinakyselyn tulosten perusteella viiveet ovat keskimäärin yli 1,5 kuukautta ja monin paikoin jopa yli 3 kuukautta.

SKVL kertoo asuntomarkkinakatsauksessaan, että yli vuoden jatkunut myyjien haluttomuus myydä on taittunut kevään aikana ja tarjonta on kasvanut. Samaan aikaan kysyntä on pysynyt vahvana erityisesti tilavista kodeista. Hyväkuntoiset uudemmat asunnot menevät nopeimmin kaupaksi.

"Asuntomarkkinat eivät ole sakkaamassa, sillä piristyvä työllisyys ja alhaiset korot tukevat erittäin vahvaa kysyntää", Mannerberg arvioi.

Hänen mukaansa kesähelteet ovat hiukan rauhoittaneet alkukesän kiivainta kaupankäyntiä. Kun sää palaa normaaliin, kauppa hyppää jälleen huippulukemiin, hän ennustaa.

"Kun vielä pankit ja Digi- ja Väestövirasto saisivat resurssinsa riittäviksi, markkina pyörisi paljon vilkkaamminkin."

Vuokra-asuntojen tarjonta on koronarajoitusten vuoksi ollut runsasta, kun opiskelijat ovat puuttuneet lähes kokonaan markkinoilta. Osa korkeakouluista on ilmoittanut jatkavansa etäopetusta vielä syksyn ensimmäisen jakson, jotta kaikki nuoremmatkin ehtivät saada molemmat rokotteet.

Ennusteen mukaan kesällä alkaa selvä muutos vuokramarkkinoilla. Vuokra-asuntojen kysynnän nousua ennustaa jo lähes puolet SKVL:n jäsenvälittäjistä.

Uusien sopimusten vuokratason odotetaan kuitenkin edelleen laskevan jonkin verran kesällä.

"Hyvää vuokra-asuntoa etsiville kesä tarjoaa mahdollisuuksia löytää asunto ennen kuin kysyntä on huipussaan ja vuokrat alkavat jälleen nousta", Mannerberg muistuttaa.

SKVL varoittaa, että suunniteltu lainakatto iskisi erityisesti ensiasunnon ostajiin. Suunniteltu lainakatto olisi 4,5–5-kertainen verrattuna asuntolainaa hakevien vuosituloihin.

Ensiasunnon ostajien tulot ovat useimmiten alhaiset. Mannerbergin mukaan käytännössä rahat eivät riittäisi millään asuntoihin.

"Merkittävin vaikutus olisi kasvukeskuksissa, joissa asuntojen hinnat ovat korkeammat", hän sanoo.

Hänen mukaansa myös muilla paikkakunnilla vaikutukset purevat pahasti palvelualoilla työskenteleviin. Lainakatto jättäisi käytännössä heidät asuntomarkkinoiden ulkopuolelle.