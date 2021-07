Kesätyöpaikkoja on yhä auki – nämä alat kaipaavat eniten tekijöitä

Kesätyöntekijöitä on etsitty tänä vuonna vilkkaasti, jopa enemmän kuin vuonna 2019.

Lari Lievonen

Kesätöitä voi löytää esimerkiksi kesäkahvilasta. Tässä sellaista järjestellään Paiholaan.

Duunitori kertoo, että vielä ei ole liian myöhäistä päästä kesäksi töihin.

Kesätyönhakukausi jatkuu tänä vuonna poikkeuksellisen pitkään, ja viime hetken kesätyöpaikkoja on ollut tarjolla läpi kesäkuun.

Yrityksen hakukoneessa on tälläkin hetkellä lähes 1 700 kesätyöpaikkailmoitusta. Todellisuudessa kesätyöpaikkoja on huomattavasti enemmän kuin sivustolla on ilmoituksia, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.

Avoimien kesätyöpaikkojen määrä kääntyy perinteisesti laskuun huhtikuussa, mutta tänä vuonna paikkoja on ollut runsaasti tarjolla myös loppukeväästä ja alkukesästä.

”Kesäkuukausina on enemmän työpaikkojen kysyntää ja tarjontaa kuin moni luulee. Moni pohtii lomalla uutta suuntaa uralleen, ja toisaalta rekrytointitarpeita ilmenee myös kesällä”, Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm kommentoi tiedotteessa.

Tänä keväänä ja kesänä työpaikkailmoituksia on ollut Duunitorissa huomattavasti enemmän kuin viime vuoden kaudella ja jopa enemmän kuin ennen koronakriisiä vuonna 2019.

Duunitorin mukaan kesäkuun alussa eniten avoimia kesätyöpaikkoja oli seuraavilla aloilla:

1. Asiakaspalvelu

2. Ravintola- ja matkailuala

3. Myynnin ja kaupan ala

4. Terveydenhuolto

5. Asennus, huolto ja puhtaanapito

6. Julkinen sektori ja järjestöt, josta valtaosa kunta-alan paikkoja

7. Rakennusala

8. Sosiaali- ja hoiva-ala

9. Kuljetus, logistiikka ja liikenne

10. Teollisuus ja teknologia

Työpaikkojen määrä elää jatkuvasti. Viime hetken kesätyöpaikat jakaantuvat varsin monelle alalle. Noin neljännes, eli yli 500 työpaikkailmoitusta, niistä oli asiakaspalvelutehtäviä.

Alat määräytyvät ilmoituksen jättäjän valitsemien kategorioiden mukaan. Osa ilmoituksista kuuluu useampaan kategoriaan. Esimerkiksi osa terveydenhuollon kesätöistä on kuntien työpaikkoja, ja kaupan alalla on asiakaspalvelutöitä.

