"Kymmeniä uusia työntekijöitä kalanjalostusalalle" – Kuusamon Kala Oy ja Kalankasvatus Vääräniemi Oy muuttavat Kuusamossa saman katon alle

Sami Säily

Juha Korhonen nostaa rysää Kuusamojärvellä kesäkuussa 2020. Korhonen on Kuusamon Kala Oy:n toimitusjohtaja.

Koillismaan rooli merkittävänä kalanjalostusalueena kasvaa, tiedottavat Kuusamon Kala Oy ja Kalankasvatus Vääräniemi Oy.

"Yritysten uudet tuotantotilat mahdollistavat kotimaisen kalan jalostusasteen nostamisen Kuusamossa sekä tuotannon ja jakelun laajentamisen koko Suomen alueelle", yritykset kertovat tiedotteessaan.

Niiden mukaan "halli- ja laiteinvestointien myötä Kuusamoon työllistyy kalanjalostusalalle kymmeniä uusia työntekijöitä".

Yritysten yhteinen tuotantotila sijoittuu teollisuusalueelle Kuusamon keskustaan.

Kuusamon Kala Oy:n osakas Attica Oy on perustanut kiinteistö-osakeyhtiön, joka on ostanut noin 1 300 neliömetrin suuruisen teollisuushallin. Muutostöiden jälkeen Kuusamon Kala ja Kalankasvatus Vääräniemi vuokraavat kiinteistön tuotantotiloikseen.

"Toivottavasti saamme teollisuushallin muutostöiden edellyttämät viranomaisluvat mahdollisimman pian, ja pääsemme etenemään nopealla aikataululla", kertoo Kuusamon Kala Oy:n toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Hänen mukaansa investoinnin arvo ylittää kaksi miljoonaa euroa.

"Kaksi yritystä päätti ratkaista tilakysymyksen yhdessä, sillä niin paljon yhteistä etua ja synergiaa ratkaisulla saavutetaan", Korhonen sanoo MT:lle.

Esimerkkinä hyödyistä hän sanoo yhteisen kylmä- ja talotekniikan.

Korhosen johtama Kuusamon Kala Oy on yritys, joka runsas vuosi sitten osti Kuusamon Kalajaloste Oy:n liiketoiminnan.

"Kuusamon Kalajaloste oli toiminut 28 vuotta", Korhonen kertoo.

Kalankasvatus Vääräniemi Oy on puolestaan taivalkoskelainen yritys. Yrittäjäveljekset Harri ja Kari Vääräniemi perustivat yhtiön vuonna 2011.

Kalankasvatus Vääräniemellä on useita kasvattamoja Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

Kuusamon tuotantotiloissa Kalankasvatus Vääräniemi vastaa kasvatetun kalan perkaamosta ja Kuusamon Kala jatkojalostuksesta.

Kotimaisen kasvatetun kalan kysyntä on kasvanut tasaisesti, toimitusjohtaja Kari Vääräniemi sanoo.

"Sen myötä olemme vuosia kasvattaneet tuotantoamme. Ja tuotannon kasvaessa on syntynyt tarve lisätä perkuukapasiteettia."

Juha Korhonen pitää tärkeänä, että Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa pystytään nostamaan kalan jalostusastetta.

"Alueella on hyvin huomattava osa Suomen sisävesien ammattikalastuksesta. Myös ruokakalan kasvattajana seutu on merkittävä. Kalan jatkojalostusta alueella on kuitenkin hyvin vähän."

Suurin osa kalasta lähtee eteenpäin joko raakana tai hyvin matalan jalostusasteen tuotteena, hän sanoo.

"Aluetaloudellisesti se on järjetön tilanne, koska meillä on hyvät mahdollisuudet käsitellä ja jalostaa kalaa nykyistä pitemmälle."