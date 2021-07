Lopettaneiden yritysten tilastossa kaikkien aikojen suurin hyppäys – "Tätä tulee tarkastella pidempään kuin konkurssisarjaa"

Vesa Moilanen

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi viime vuoden lopulla yli viidenneksellä, kertoo Tilastokeskus.

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi viime vuoden lopulla yli viidenneksellä, kertoo Tilastokeskus.

Yliaktuaari Tommi Veistämö Tilastokeskuksesta sanoo STT:lle, että tilastossa ei ole vastaavalla ajanjaksolla ollut aiemmin yhtä suuria hyppäyksiä. Yhteensä lopettaneita yrityksiä loka–joulukuussa oli yli 7 500 kappaletta, kun niitä oli vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana runsaat 6 200. Luvussa on siis 21 prosentin kasvu.

"Aina on satunnaisvaihtelua, mutta kyllähän vaikuttaa siltä, että koronalta on ollut jotain vaikutusta tähän kasvuun", Veistämö sanoo.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen mukaan tilasto noudattaa odotettua analyysia. Hän korostaa tarvetta seurata yrityskannan muutoksia muutoinkin kuin konkurssihakemusten määrän kautta.

"Tilasto kuvaa mielestäni hyvin sitä, mikä koronakriisin vaikutus yrityskantaan on ollut. Se tulee lopettaneiden yritysten kautta. Konkurssilainsäädäntöön tehdyt muutokset ovat omalta osaltaan vähentäneet konkurssihakemusten määrää, mutta poistuma heijastuu vapaaehtoisena lopettamisena", Kuismanen sanoo STT:lle.

Kuismanen huomauttaa, että suhteessa alan yritysten kokonaismäärään lopettaneiden määrä on korkea majoitus- ja ravitsemuspalveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja muissa palveluissa. Tämä kuvaa hänen mukaansa palvelusektorille kasautuneita ongelmia, joista syksyn ja talven aikana keskusteltiin.

"Tämä on dynamiikka, jota tulee tarkastella pidempään kuin konkurssisarjaa."

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna pantiin vireille vajaa viidennes vähemmän konkursseja kuin vuotta aiemmin. Tämän vuoden tammi–kesäkuussa ne vähenivät neljä prosenttia viime vuoden alusta.

Lopettaneiden yritysten tilasto laahaa jonkin verran aloittaneiden yritysten lukua jäljessä.

Tuoreen tilastojulkistuksen yhteydessä Tilastokeskus pystyi kertomaan alkuvuoden aloittaneiden yritysten määrän. Tammi–maaliskuussa Suomessa aloitti toimintansa noin 12 400 yritystä, mikä oli joitain kymmeniä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Pääekonomisti Kuismanen uskoo, että lopettaneiden yritysten määrä tulee näyttämään synkähköltä vielä alkuvuoden tilastossa, mutta tämän jälkeen tuoreet tiedot ennakoivat yritysten tilanteen parantuneen.

"Jopa palvelusektorilla liikevaihtokuvaaja oli toukokuussa varsin hyvä."

Hän ei kuitenkaan odota kasvua aloittavien yritysten määrässä.

"Kyllä se riskinottoa vaatii lähteä yrittäjäksi tässä tilanteessa, jossa emme tiedä, onko epidemia voitettu vai ei ja jossa yhteiskunta voi rajoittaa toimintaa", Kuismanen sanoo.

Tilastokeskus on jo aiemmin kertonut, että loka–joulukuussa yrityksiä aloitti toimintansa yli 9 200 kappaletta, mikä oli edellisvuoden tasolla.

Yliaktuaari Veistämö kertoo, että sekä aloittavissa että lopettavissa yrityksissä kausivaihtelu on erittäin suurta. Ensimmäisessä kvartaalissa on huomattavasti enemmän aloituksia verrattuna muihin ja lopettaneita on viimeisessä kvartaalissa enemmän kuin muissa.