"Vuositavoitteena yli miljoonaan euroon nouseva kokonaissäästö" – Elintarvikealan sopimus- ja alihankintavalmistusta sekä logistiikkaa leivotaan samaan rakennuskokonaisuuteen Seinäjoella

Uudenlaisen elintarvikealan yrityskeskittymän tavoitteena on saada lisää teollisen mittakaavan yrityksiä ja viejiä – myös Atria on mukana.

Timo Filpus

Uusi ruokatalo noussee Roveksen teollisuusalueella jo toimivien elintarvikelogistiikkayritysten Inexin ja Huhtala Logisticsin naapuriin. Raidelogistiikkakeskus vaatii uutta kiertorataa Itäväylän taakse noin kolme kilometriä.

Seinäjoen asema elintarviketuotannon ja -logistiikan keskittymänä vahvistuu, kun kaupungin teollisuusalueelle nousee täysin uudella konseptilla toteutettava elintarvikealan sopimus- ja alihankintavalmistuksen tuotanto- ja logistiikkakeskittymä.

Yhteen isoon rakennuskokonaisuuteen kootaan useita eri valmistavia yrityksiä, jotka hyödyntävät yhteisiä varasto-, lähettämö-, logistiikka-, tietojärjestelmä-, raaka-ainehankinta- ja kiinteistöinfrapalveluita.

"Tämä on täysin uusi konsepti koko maassa. Sijainnilla ja uudella toimintamalliajattelulla haetaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä toimitusketjuun kokonaisuutena. Vuosittain tavoitteena on seitsennumeroinen eli yli miljoonaan euroon nouseva kokonaissäästö", johtaja Jukka Pajunen Into Seinäjoki Oy:stä kertoo.

Into Seinäjoki suunnitteluttaa uutta keskittymää osana valtion kanssa solmittua ekosysteemisopimusta. ElintarvikeHUB Seinäjoen sparraajina ja asiantuntijoina on hyödynnetty useita yrityksiä ja alan asiantuntijoita. Alueen suurin elintarviketalo Atria näkee uudessa keskittymässä paljon mahdollisuuksia.

"Seuraamme kiinnostuneina, millaisia tuotteita keskittymässä alkaa syntyä. Pirstaloituvan kuluttajakäyttäytymisen markkinassa on tilausta esimerkiksi pienemmille, käsityövaltaisille tuotesarjoille. Ne voivat hyvin täydentää omaa tuotevalikoimaamme. Me pystymme taas tarjoamaan aiemmin paikallisesti toimineelle yritykselle valtakunnallisen jakelutien ja kasvun paikan", Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi toteaa.

Keskittymän toimintamalli on Ala-Fossinkin mukaan ainutlaatuinen alalla.

"Nyt moni sellainen yritys, jolla ei yksin ole ollut tarpeeksi resursseja, voi lähteä ihan uuteen kasvuun. Atria ei sulje omalta osaltaan mitään roolia pois keskittymän rakentumisessa", Ala-Fossi toteaa.

Noin 20 000 kerrosneliömetrin rakennuskustannukset ovat 15–20 miljoonaa euroa. Investoinnista vastaa sijoittajista koostuva kiinteistöyhtiö, joka vuokraa tilat perustettavalle palveluyhtiölle. Sopimusvalmistajat tulevat puolestaan palveluyhtiön vuokralle.

"Palveluyhtiö tuottaa vuokralaisilleen varastopalvelut, raaka-ainekeräilypalvelut, lähettämöpalvelut ja jakelutoimintojen hallinnoinnin eteenpäin keskusliikkeille ja asiakkaille", selostaa selvitystyötä Inton tilauksesta tehnyt Ossi Viljanen.

Uusia työpaikkoja keskittymän odotetaan luovan 200. Uuden talon on tarkoitus valmistua vuoden 2023 alkupuolella.

Uuden ruokakeskittymän rinnalla valmistellaan suunnitelmaa isosta raidelogistiikkakokonaisuudesta palvelemaan useita teollisuudenaloja.

"Tavoitteena on yhdistää useampi intressi ja saada kerralla raideratkaisu palvelemaan kaikkia. Kemiin valmistuvaa Metsä Groupin sellutehdasta varten on Seinäjoelle tulossa raakapuuterminaali ja Vaasaan suunnitteilla oleva akkumateriaalitehdas tarvitsee Keski-Pohjanmaalta tuotavalle malmille junien kääntöalueen. Seinäjoella valmistettavat vientituotteet voisivat lähteä Roveksesta suoraan junilla satamakaupunkeihin, kuten Helsinkiin, Kaskisiin tai Vaasaan. Raideliikenne Suomesta suoraan Kiinaan ja itään on valtavassa kasvussa", Pajunen arvioi.

Selvitystyön aikana on jo löydetty uusi yhteistyökuvio Wasalinen verkoston kanssa Pohjois-Ruotsista Etelä-Pohjanmaan kautta Vuosaaren satamaan.

Lue lisää:

Selvitys: Elintarvikkeiden kasvava tuonti kirittää kotimaista teollisuutta – näin paljon tuonti on kasvanut 10 vuodessa