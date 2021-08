Postialan työehtosopimuksille sinetti

Jarkko Sirkiä

Neuvottelutulos sopimuksista saavutettiin jo 24.6., mutta sinetöitiin nyt järjestöjen hallintojen kokoonnuttua.

Postialan työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat hyväksyneet viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen ja Postin pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen.

Sopimukset neuvoteltiin jo kesäkuun lopulla, mutta niiden hyväksyntä jäi nyt elokuussa kokoontuneille Palvelualojen työnantajaliiton Paltan ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n hallinnoille. Uusi työehtosopimus astuu kummassakin tapauksessa voimaan nykyisen sopimuskauden päätyttyä.

Työehtosopimuksissa palkkaratkaisun sovittiin noudattavan yleistä linjaa. Lisäksi sovittiin kiky-tuntien kompensoinnista ja poistamisesta. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa kiky-tunnit poistuvat 1.1.2022 ja Postin pakettilajittelijoiden työehtosopimuksessa 1.2.2022 alkaen.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen uusi sopimuskausi on 1.11.2021 – 31.10.2025, josta viimeinen vuosi on ns. optiovuosi. Työehtosopimuksen piirissä on noin 8000 työntekijää. Postin pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen uusi sopimuskausi on 1.2.2022 – 31.1.2026, viimeinen vuosi niin ikään optiovuosi. Tämän työehtosopimuksen piirissä on noin 700 työntekijää.

Palvelualojen työnantajaliitto Palta kertoi sovusta tiedotteessaan.