Kuluttaja-asiamies esittää sähkön ennakkolaskutuksen kieltämistä – jotkut aloittaneet ylisuuren laskutuksen jopa 2 vuotta ennen sähkönjakelun alkamista

Sähkösopimusten puhelinmyynti ja sähkön ennakkolaskutus ovat aiheuttaneet niin paljon haittoja, että kuluttaja-asiamies esittää työ- ja elinkeinoministeriölle lainsäädäntömuutoksia tilanteen parantamiseksi, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo. Molemmista asioista on viime vuosina tullut kuluttaja-asiamiehelle ja KKV:n kuluttajaneuvontaan runsaasti yhteydenottoja.

Kuluttaja-asiamiehen esityksen mukaan sähkön ennakkolaskutus tulisi kieltää kokonaan, sillä sen varjolla kuluttajilta on peritty ylisuuria ennakkomaksuja, ja ylimääräisten rahojen palautuksissa on ollut pitkiä viiveitä ja paljon epäselvyyksiä. Joidenkin sähkönmyyjien käytäntönä on ollut aloittaa sähkön ennakkolaskutus heti sopimuksen tekemisen jälkeen, vaikka sähköntoimituksen alkuun olisi vielä 1–2 vuotta aikaa.

Ennakkoon veloitettuja maksuja käytön mukaiseksi oikaisevia tasauslaskuja on myös saatettu toimittaa kuluttajille vasta heidän reklamoituaan kirjallisesti, vaikka lain mukaan tasauslaskut pitäisi lähettää neljästi vuodessa.

Sähkösopimusten puhelinmyyntiin esitetään rajoitusta sille, kuinka pitkän ajan päähän uusi sopimus voitaisiin myydä. Jos kuluttajalle myydään uusi sähkösopimus edellisen ollessa yhä voimassa, uusi sopimus saattaa astua voimaan vasta jopa parin vuoden kuluttua. Tällöin olosuhteet ja sähkön hinta saattavat muuttua olennaisesti.

"Kuluttaja ei välttämättä tiedä, milloin hänen nykyinen sopimuksensa on päättymässä, mikä aiheuttaa sekaannuksia, varsinkin jos uusi sähköyhtiö alkaa laskuttaa ennakkoon. Siksi ehdotamme, että myydyn sopimuksen olisi astuttava voimaan viimeistään kolmen kuukauden päästä sen tekemisestä", sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.