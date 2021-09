Teknologiateollisuuden työnantajayhdistys saanut 200 yritysjäsentä – työntekijöitä yli 33 000

Teknologiateollisuuden uuden työnantajayhdistyksen jäsenten joukossa on Jarkko Ruohoniemen mukaan sekä suuria että pieniä yrityksiä kaikilta toimialoilta. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Teknologiateollisuuden uusi työnantajayhdistys on syyskuun alkuun mennessä saanut yli 200 jäsenyritystä ja putkessa on vielä noin 60 hakemusta, kertoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Jäseneksi liittyneillä yrityksillä on yhteensä yli 33 000 työntekijää. Ruohoniemi kertoi, että jäseniksi liittyneiden yritysten nimiä ei kerrota julki, jotta kaikki mahdolliset jäsenet tekisivät omat itsenäiset päätöksensä. Jäsenten joukossa on Ruohoniemen mukaan sekä suuria että pieniä yrityksiä kaikilta toimialoilta.

"Se on meidän mielestämme hyvä alku. Emme ole kertoneet yrityksille mitään takarajaa. Odotamme edelleenkin, että merkittävä osa yrityksistä tähän liittyy."

Kun Teknologiateollisuus ei keväällä tehdyn päätöksen johdosta enää itse neuvottele työehtosopimuksia, voivat alan yritykset joko neuvotella yrityskohtaiset sopimukset tai antaa yhdistyksen neuvotella puolestaan valtakunnallisesta sopimuksesta.

Yleissitovuus on Ruohoniemen mukaan selkeästi toteutumassa kaikilla teollisuusaloilla.

"Tämä on ollut meidän arvio koko ajan, eikä meillä ole ollut syytä muuttaa sitä arviota. Tietotekniikan palveluala saattaa olla sellainen, jossa yleissitovuus ei toteudu", hän sanoi.

Myös suunnittelu- ja konsulttiala saattaa jäädä yleissitovuuden ulkopuolelle, mutta Ruohoniemen mukaan tilanne voi kääntyä myös toisin päin.

Yleissitoviksi katsotaan työehtosopimukset, joiden piirissä on vähintään puolet alan työntekijöistä. Silloin myös järjestäytymättömien työnantajien täytyy noudattaa sopimusta. Lopullisesti asia varmistuu vasta kun sopimukset on neuvoteltu ja yleissitovuuslautakunta vahvistanut yleissitovuuden.

"Jos jollakin toimialalla ei toteudu yleissitovuus, niin yrityksillä on edelleen mahdollisuus liittyä tähän työnantajayhdistykseen ja tulla normaalisitovuuden kautta sidotuksi näihin työehtosopimuksiin, tai sitten he voivat vetäytyä lainsäädännön varaan. He voivat edelleen noudattaa sellaisia ehtoja, jotka eivät ole yleissitovia mutta ovat alalla merkittäviä", Ruohoniemi sanoo.