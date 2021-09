Yli 80 kuntaa hakee lisärahaa valtiolta – tarjolla on reilu viidesosa pyydetystä summasta

Valtiovarainministeriö kertoo, että kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta on tänä vuonna hakenut 82 kuntaa ja haettu summa on yhteensä 144 miljoonaa euroa. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta on tänä vuonna hakenut 82 kuntaa ja haettu summa on yhteensä 144 miljoonaa euroa, kertoo valtiovarainministeriö. Korotukseen on käytettävissä enintään 30 miljoonaa euroa ja haettu määrä on keskimäärin 129 euroa asukasta kohden.

Suurinta summaa hakee Uudellamaalla sijaitseva Järvenpää, joka pyytää 9 miljoonan tukea.

Asukasta kohden suurinta tukea hakee keskisuomalainen Kyyjärvi, joka pyytää 4,3 miljoonaa euroa. Se on asukasta kohden laskettuna yli 3 300 euroa. Pienin haettu tukisumma on 106 000 euroa, jota hakee pohjoissavolainen Tervo.

Useimmat hakijat ovat pieniä alle 10 000 asukkaan kuntia. Tätä kokoluokkaa on hakijoiden joukossa 56. Hakijoiden joukossa on viisi yli 60 000 asukkaan kaupunkia, jotka ovat Hämeenlinna, Kouvola, Rovaniemi, Seinäjoki ja Vaasa.

Viime vuonna hakemuksia tuli tavallista enemmän koronapandemian takia. Silloin tukea pyysi peräti 148 kuntaa, ja sitä myönnettiin lopulta 66 kunnalle yhteensä 60 miljoonan euron edestä.

Päätökset harkinnanvaraisesta korotuksesta tekee valtioneuvosto kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) esityksestä.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistalouden vaikeuksien vuoksi. Valtio voi asettaa korotuksille ehtoja, jotka koskevat kunnan talouden tervehdyttämistä.