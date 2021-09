Suomalaisia pakasteita viedään nyt Kiinan markkinoille K-ryhmän ja MTK:n yhteistyöllä – Alibaban verkkokaupassa ei ole aikaisemmin myyty pakastetuotteita

Alibaban Tmalll-verkkokauppa on pääasiassa suunnattu kiinalaisille asiakkaille.

Kuva: Karoliina Paavilainen / Kuvitus: Juho Leskinen

Ensimmäinen erä uusien tavarantoimittajien tuotteita on saapunut jo Kiinaan.

K-ryhmän ja MTK:n yhteistyön seurauksena neljän uuden suomalaisyrityksen tuotteita tulee myyntiin K-ryhmän Kiinassa toimivaan Alibaban Tmall-verkkokauppaan. Osa yrityksistä on ensimmäisten joukossa aloittamassa pakastettujen tuotteiden myyntiä kyseisellä alustalla.

Alibaba kuuluu maailman suurimpiin verkkokauppakonserneihin. Tmall on Alibaban pääasiassa kiinalaisille asiakkaille suuntaama verkkokauppa.

K-ryhmän ja MTK:n entistä tiiviimmän vientiyhteistyön tavoitteena on löytää suomalaisia pk-yrityksiä, joilla on kiinnostusta testata Kiinan kasvavaa markkinaa.

”Puhdas ja vastuullisesti tuotettu suomalainen ruoka on maailmalla ehdoton kilpailuvaltti. Yhteistyö MTK:n kanssa on tuonut arvokasta lisävoimaa sille, että pystymme yhdessä entistä kattavammin avaamaan suomalaisille elintarvikkeille tietä kansainvälisille markkinoille”, kertoo tavarakaupan johtaja Harri Hovi Keskon päivittäistavarakaupasta.

MTK:n rooli yhteistyössä on juurikin sopivien tuottajien löytäminen mukaan toimintaan.

"Meillä on hyvät suhteet elintarvikeyrityksiin. Pyrimme viemään heille viestiä kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksista", toteaa MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios.

Esimmäinen erä uusien tavarantoimittajien tuotteita on jo saapunut Kiinaan. Mukana on muun muassa Moilasen gluteenittomia tuotteita sekä Leipomo Rostenin Rostiksia. Tulevana syksynä kiinalaisten kuluttajien tilattavaksi tulee myös Halvan makeisia sekä Pohjolan perunan perunapohjaisia tuotteita. Ninios kertoo, että monilla muillakin yrityksillä on ollut halua yhteistyöhön MTK:n ja K-ryhmän kanssa.

"Nämä ovat ne yritykset, jotka ovat ensimmäisenä saaneet asiat siihen pisteeseen, että tuote on nyt Kiinassa. Mukaan lähteneet yritykset ovat pk-yrityksiä, joissa päätöksenteko on nopeampaa."

Maatalousjohtaja Johan Åberg MTK:sta toteaa, että yhteistyö Keskon kanssa on hyvä esimerkki MTK:n uudesta roolista markkinaedunvalvonnassa. Yhdessä Keskon kanssa etsitään uusia markkinoita suomalaisille tuotteille.

"Lisäarvon hakeminen laadukkaista tuotteista on meidän yhteinen tavoitteemme ja yhteistyömme on oivallinen työkalu sen saavuttamiseksi.”

Ninios lisää, että aikaisemmin Suomen ruokavienti on keskittynyt raaka-aineisiin. Yhteistyö Keskon kanssa edistää hänen mukaansa kuluttajatuotteiden kauppaa ja osoittaa, että kuluttajatuotteiden kansainvälinen myynti on mahdollista.

"Kuluttajatuotteiden kansainvälisessä myynnissä korostuu tuotteiden laadun ja vastuullisen tuotannon merkitys."

K-ryhmä aloitti ensimmäisenä suomalaisena päivittäistavarakaupan toimijana verkkokaupan Kiinassa vuonna 2017.

"Kiinalaisten asiakkaiden kiinnostus suomalaistuotteita kohtaan lisääntyy tasaisesti, ja saamme uusia asiakkaita jatkuvasti varsinkin uusia tuotekategorioita lisättäessä”, kertoo Keskon myynti- ja omat brändit -johtaja Tuuli Luoma.

Uutena aluevaltauksena tulevat pakastetuotteet ovat kokonaan uusi tuotemuoto Tmall-verkkokaupassa. Logistisesti pakastetuotteiden kuljettaminen ei aiheuta Luoman mukaan merkittäviä haasteita. Kylmäketju voidaan turvata koko matkan Suomesta Kiinaan.

"Kuljetukseen tarkoitetut kontit on lämpötilakontrolloitu. Kontit pysyvät tietyssä lämpötilassa koko kuljetuksen ajan, jonka jälkeen ne viedään lämpötilakontrolloituun varastoon."

Kiinan verkkokaupassa Keskolla on tällä hetkellä myynnissä 150 tuotetta. Pakastetuotteiden ottaminen mukaan valikoimaan mahdollistaa tulevaisuudessa tuotemäärän kasvamisen entisestään.

”On upeaa, että pystymme nyt laajentamaan myös hieman erityyppisiin tuotteisiin, kuten ikonisiin riisipiirakoihin. Kuten todettu, aloitamme mielellämme yhteistyön sellaisten suomalaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka haluavat kokeilla Kiinan vientiä. Esimerkiksi äskettäin lanseeratut suomalaisten panimoiden tuotteet on otettu Kiinassa ilolla vastaan”, Luoma kertoo.

Toimintaan mukaan haluavilta yrityksiltä vaaditaan Luoman mukaan yhteistyökyvykkyyttä ja avoimuutta. Luonnollisesti tuotteiden ja yritysten pitää olla suomalaisia. Myös joustavuus on tärkeä voimavara.

"Pitää olla valmis vaihtamaan tuotteita toisiin tuotteisiin, jos tuntuu siltä että kiinalaiset eivät niitä löydä. Meidän pitää olla nopeita markkinoiden vaatimalla tavalla."

Suomalaistuotteiden tutuksi tekeminen kiinalaisille kuluttajille on yksi tärkeä osa verkkokaupan toimintaa.

”Tänä vuonna olemme panostaneet maistatuksiin, koska ne ovat pidettyjä ja toimivia. Ennen joulua tulemme myös avaamaan, mikäli koronatilanne sillä hetkellä sallii, Shanghaissa ostoskeskukseen pop-up-kaupan, jossa myydään valittuja tuotteita verkkokaupasta ja ohjataan asiakkaita tutustumaan koko valikoimaan."