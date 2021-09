Takuusäätiö: Tuhdit asuntolainat saattavat johtaa riskiin velkaantua lisää kulutusluotoilla

Keskituloisella asuntovelallisella on vakuudetonta kulutusluottoa keskimäärin 13 000 euroa enemmän kuin keskituloisella vuokralla asuvalla.

Velkaneuvontaa hakee aiempaa useammin henkilöt, joilla on vakuudettomia kulutusluottoja asunto-, auto- ja opintolainojen lisäksi.

Houkutus ylläpitää elintasoa osamaksuilla, kulutusluotoilla ja luottokorteilla on suuri, jos asuntolaina vie jo suurehkon osan tuloista, kertoo Takuusäätiö. Säätion mukaan velkaneuvontaa hakee aiempaa useammin henkilöt, joilla on vakuudettomia kulutusluottoja asunto-, auto- ja opintolainojen lisäksi.

"Asuntolainallakin on merkitystä velkaantumisessa, vaikka se olisikin velallisen maksukykyyn mitoitettu. Houkutus ylläpitää elintasoa osamaksuilla, kulutusluotoilla ja luottokorteilla on suuri, jos asuntolaina vie jo suurehkon osan tuloista", arvioi Takuusäätiön chat -ja verkkoneuvonnan asiantuntija Liina-Lotta Heinonen tiedotteessa.

Asunto-, auto- ja opintolainoja pidetään tavallisesti hyvinä ja järkevinä velkoina, mutta Takuusäätiössä on neuvottu tänä vuonna 20 prosenttia enemmän asuntovelallisia kuin vuosi sitten.

Myös auto- ja opintolainoja on aiempaa useammalla neuvotulla. Niitä on ollut 40–50 prosenttia enemmän viime vuoteen verrattuna.

Yli 80 prosentilla Takuusäätiön kaikista neuvotuista on vakuudettomia kulutusluottoja. Säätiö huomauttaa, että monenlaisten velkojen kertyminen on riski. Useamman velan maksaminen pois yhtä aikaa on huomattavasti vaikeampaa kuin yhden velan.

Yleensä maksuvaikeuksiin joutuneilla ihmisillä on pankkisuhde ja usein myös pankin kulutusluottoja. Takuusäätiön mukaan pankeilla voisi olla hyvät mahdollisuudet pysäyttää asiakkaittensa velkakierteitä esimerkiksi yhdistämällä velkoja.