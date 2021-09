Suomen Kiinteistönvälittäjien asuntomarkkinaennuste: Hämeenlinnassa uudehkot omakotitalot maan kuuminta hottia

SKVL:n ennustaa vahvan markkinatilanteen jatkuvan vahvana. Myytävää on vähän, oikein hinnoitellut kohteet menevät nopeasti kaupaksi.

Kari Salonen

SKVL:n asuntomarkkinaennusteessa nähdään vahvan markkinatilanteen jatkuvan. Erityisen vahvaa kysyntää on uudemmista rivi-, pari- ja omakotitaloista. Kuvan talo oli vuosi sitten myynnissä Pornaisissa.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n tiistaina 28. syyskuuta julkistaman ennusteen mukaan asuntomarkkinatilanne on vakaantumassa syksyn aikana. Vahva kysyntä kuitenkin jatkuu ja myös tarjonta on lisääntynyt.

Suomen asuntokauppa on käynyt tänä vuonna vilkkaampana kuin moniin vuosiin. Kesällä kaupan volyymi on hiukan laskenut verrattuna viime vuoteen, mutta on silti ollut edellä aiempia vuosia 2010-luvulla. Vuodesta 2021 on tulossa 2000-luvun vilkkain asuntokauppavuosi.

”Yli puolet välittäjistä ennustaa markkinan kiihtymistä talouden parantumisen myötä. Hintakuplaa ei myöskään ole näkyvissä asuntomarkkinoilla”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Tarjonta markkinoilla on lisääntynyt, mutta edelleen on kova pula 2000-luvun taloista.

SKVL:n markkinakyselyyn vastanneiden jäsenyritysten vastausten perusteella piirretyissä grafiikoissa kova kysyntä ja niukka tarjonta uudehkoissa omakotitaloissa näkyy eritoten Hämeenlinnassa: Hämeenlinnan ja muun Kanta-Hämeen omakoti- ja paritalojen hinnan nousua ennusti 87,5 prosenttia alueen vastaajista. Keskimäärin neliöhinnan nousuksi välittäjät Hämeenlinnan alueella arvioivat loppusyksylle 4,3 prosenttia.

"Hämeenlinnassa tarjontaa on vähän, se nostaa hintoja. Uusista ja uudehkoista omakotitaloista on pulaa, myyntiin on tullut paljon vanhempia ok-taloja, jotka eivät ole olleet niin haluttuja", Mannerberg analysoi MT:lle alueen tilannetta Hämeen asuntomarkkinoilla.

Hämeenlinna ei ole käytettyjen omakotitalomarkkinoilla ainut kuumana käyvä edullisella sijainnilla sijaitseva kaupunki. Turussa, Oulussa, Pirkanmaalla, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla omakotitalomarkkinoilla kauppa käy, kun tarjonta kohtaa kysynnän.

Kauppaa jarruttavana tekijänä Mannerbergin mukaan on havaittavissa pankkien nuiva suhtautuminen vanhempien omakotitalojen rahoittamiseen: jos kuntotarkastuksessa on todettu katon edellyttävän korjaamista 10 vuoden kuluessa, laina on voinut tyssätä siihen.

"Pankeissa ei ole aina asiantuntemusta. Peruskunnostus kuuluu omakotiasumiseen. Toisaalta, peruskunnostukseenkaan ei pankilta välttämättä saa lainarahaa tai se on huomattavasti kalliimpaa. Tämä selittää sen, miksi vanhojen omakotitalojen hinta ei nouse markkinoilla", SKVL:n Mannerberg arvioi.

Tarjonta markkinoilla on lisääntynyt, mutta edelleen on kova pula 2000-luvun taloista. Asuntojen hintapyynnit ovat nousseet kovan kysynnän myötä monin paikoin jo yli markkinahintojen ja tämä omalta osaltaan hiukan pidentää myyntiaikoja. Mannerbergin mielestä nyt myyjien tulisi olla realisteja.

”Asunnonostoaikeet ovat edelleen todella korkeat kaikissa asuntotyypeissä”, hän jatkaa.

Edelleen jatkuva loiva hintojen nousu keskittyy ainoastaan tiettyihin asuntotyyppeihin kasvukeskuksissa. Kovimman kysyntäpiikin mentyä ohi on tärkeää aloittaa myynti oikealla hinnalla, muuten myyntiaika saattaa olla pitkäkin.

Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa on hieman normalisoitunut kevään ja kesän vilkkaasta kysynnästä, mutta edelleen kysyntä on kova hyvillä alueilla sijaitsevista kaiken kokoisista asunnoista. Kysyntä keskittyy erityisesti uudempiin perheasuntoihin. Helsingin kantakaupungissa kysyntä ylittää edelleen tarjonnan useimmista asuntotyypeistä, jos asunnot on hinnoiteltu oikein.

Kauempana Helsingin keskustasta kysyntä on rauhoittunut lukuun ottamatta hyväkuntoisia rivi- ja omakotitaloja.

Turussa ydinkeskustan vetovoima on hyvä! Myös ympäryskunnissa kysyntä omakotitaloille on SKVL:n kyselyn perusteella "valtavaa". Hinnoittelun merkitys korostuu tarjonnan lisääntyessä. Arvoasunnot löytävät ostajansa nopealla aikataululla.

Mökkikaupan sesonki on normaalivuotena korkeimmillaan keskikesällä. Vuosi 2021 on ollut vilkas, mutta kasvu on tasaantumassa normaaliksi. Edelleen oikein hinnoitellut hyvät mökit käyvät kyselyn perusteella nopeasti kaupaksi.

Tänä vuonna 75-vuotias Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) koostuu lähes 500 toimistosta ja lähes 1 600 välittäjästä. Markkinakyselyyn vastasi noin 70 prosenttia jäsenyrityksistä. SKVL:n ennusteet perustuvat ainoana Suomessa hyvin laajan verkostoon paikallisia asiantuntijoita sekä heidän osaamiseensa ja tietoon markkinakehityksestä omalla alueellaan.