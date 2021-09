Budjetti saapui eduskuntaan, oppositio tarttui velkaantumiseen ja poliisin yt-neuvotteluihin – Orpo uhkasi välikysymyksellä, ellei poliisin rahoitusta korjata

Opposition riveistä on jo keskustelun edellä kuulunut moitteita muun muassa valtiontalouden 6,9 miljardin alijäämästä ja työllisyystoimia koskevien päätösten lykkäämisestä.

Orpo tarttui puheessaan alijäämään ja poliisin yt-neuvotteluihin.

Oppositio tarttui suureen velkaantumiseen ja poliisin yt-neuvotteluihin, kun eduskunta aloitti tiistaina lähetekeskustelun ensi vuoden budjettiesityksestä. Talousarviota ja siihen liittyviä budjettilakiesityksiä käsitellään koko viikon ajan.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi aloituspuheessaan, että ensi vuoden talousarvioesityksellä siirrytään korona-ajasta kohti koronanjälkeistä aikaa. Hän huomautti, että talousennusteessa näkyy vahva luottamus tulevaisuuteen.

"Yhtenä merkkinä syntyvyys Suomessa on nousussa, mikä on länsimaissa harvinaista. Toinen esimerkki luottamuksesta on yritysten vahvistuneet investointiaikeet", Saarikko sanoi.

Opposition riveistä on jo keskustelun edellä kuulunut moitteita muun muassa valtiontalouden 6,9 miljardin alijäämästä ja työllisyystoimia koskevien päätösten lykkäämisestä.

Saarikko sanoi pitävänsä selvänä, ettei tämän vuoden yli 14 miljardin alijäämää olisi millään keinoilla pystytty ensi vuodelle kokonaan sulattamaan.

"Enkä sellaisia esityksiä ole konkreettisella tasolla nähnytkään."

Kritiikkiä odotettiin jo ennakkoon myös poliisin määrärahoihin kaavaillusta reilun 30 miljoonan euron leikkauksesta. Poliisi ilmoitti eilen aloittavansa yt-neuvottelut.

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra nostikin asian esille jo ryhmäpuheenvuorossaan.

"Keskellä nousukautta hallitus saa aikaiseksi melkein seitsemän miljardia euroa alijäämäisen budjetin, mutta ei pysty tarjoamaan riittävää rahoitusta poliisille", Purra arvosteli.

Hän huomautti, että eduskunnan hallintovaliokunta kertoi jo alkukesästä yksimielisesti, että edessä on poliisin yt-neuvotteluita, mikäli budjettia ei korjata. Purra on hallintovaliokunnan puheenjohtaja.

"Valtiovarainministeri yrittää venkoilla vastuusta ja sanoo, että valiokunnan pitää selvittää asiaa. Kyllä me olemme selvittäneet, moneen kertaan."

Myös Petteri Orpo (kok.) tarttui puheessaan alijäämään ja poliisin yt-neuvotteluihin. Orpo sanoi, että jos hallitus ei korjaa poliisin rahoitusta tällä viikolla, kokoomus tekee asiasta välikysymyksen.

Oppositiosta puututtiin myös kohentuneisiin työllisyyslukuihin, joita pääministeripuolue SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman esitteli. Purran ja Orpon mukaan työllisyys on kohentunut yleisen taloussuhdanteen ansiosta.

"Onhan työllisyys kyllä parantunut, muttei hallituksen päätöksillä", Orpo sanoi ja syytti hallitusta työllisyyspäätöksien välttelystä.