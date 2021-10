Kulutuskysyntä heräämässä ravintola- ja hotellialoilla – S-ryhmän pääkaupunkiseudun hotelleissa huonevarausten määrä yli kolminkertaistui

Jarno Mela

Arkistokuva on Original Sokos Hotel Vaakuna Helsingin aulasta.

Kulutuskysynnän heräämisen merkit ovat selvät ravintola- ja hotellialoilla, tiedottavat Kespro ja S-ryhmä.

K-ryhmään kuuluva Kespro lanseeraa Turun, Lahden ja Tampereen ravintoloille palvelun tukkutoimitusten räätälöimiseksi.

"Vuoden alussa pääkaupunkiseudulla käynnistetyn palvelun asiakkaina on jo yli 60 ravintolaa" Kespro kertoo tiedotteessaan.

Kaupallisen johtajan Jerry Tiittalan mukaan markkina ei ainoastaan palaudu entiselleen koronan jäljiltä, vaan hän arvioi ulkona syömisen suosioon tuntuvaa kasvua.

"Ravintoloiden tarve tukkutoimitusten räätälöintiin kasvaa, jotta ravintola pystyy tarjoamaan myös omille asiakkailleen ensiluokkaisia kokemuksia.”

Myös hotelliyöpymisissä näkyvät elpymisen merkit. Pääkaupunkiseudun Sokos Hotelleissa ja Radisson Blu -hotelleissa loppuvuodelle tehtyjen huonevarausten määrä yli kolminkertaistui vuoden 2020 syyskuuhun verrattuna, S-ryhmä tiedottaa.

Sekä vapaa-ajan asiakkaiden että liikematkustajien tekemät varaukset kasvoivat yli 200 prosenttia edellisvuodesta.

Koronarajoitusten vuoksi hotellipalvelujen kysyntä laski voimakkaimmin juuri pääkaupunkiseudulla, mutta kysyntä on kasvussa myös muualla Suomessa.

"Asiakkaiden turvallisuudentunne on palautunut. Vapaa-ajan matkustus oli jo kesällä vilkasta, ja nyt myös kotimaan liikematkustus on lisääntynyt selvästi. Pohja on nähty, ja nyt on taas lupa kohdata kasvokkain", kertoo kaupallinen johtaja Nina Nieminen SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Myös kokouspalvelujen kysyntä ennakoi vilkasta syksyä. Ryhmävarauksia ei enää peruta edellisvuoden tapaan. Syyskuussa ryhmävarausten ja tarjouspyyntöjen määrä S-ryhmän pääkaupunkiseudun hotelleissa jatkoi kasvuaan edellisvuoteen ja elokuuhun verrattuna, todetaan tiedotteessa.