"Suomen kehitys entistä enemmän valokuidun varassa" – MTK-Etelä-Pohjanmaa ja Lounea Oy yhteistyöhön valokuituverkkojen rakentamisessa

Valokuituverkkojen saatavuudessa Etelä-Pohjanmaa on maakunnista viimeisellä sijalla. Nyt MTK-Etelä-Pohjanmaa on ryhtynyt kumppaniksi yhteistyöhön, jonka tarkoitus on parantaa tietoliikenneyhteyksiä.

"Meille on erittäin tärkeää, että Etelä-Pohjanmaan yrityksillä ja asukkailla on käytössään hyvät ja luotettavat tietoliikenneyhteydet", sanoo MTK-Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi.

Hänen mukaansa Suomen kehitys on entistä enemmän valokuidun varassa.

"Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat nykyään yhtä tärkeä elementti kuin sähkö ja vesi. Tehokkaiden valokuituyhteyksien saatavuus on elinehto maaseudun elinkeinojen harjoittajille", Ojaniemi sanoo.

MTK-Etelä-Pohjanmaa ja Lounea Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka tarkoitus on parantaa valokuituverkkojen saatavuutta Etelä-Pohjanmaalla.

MTK-Etelä-Pohjanmaa toimii verkkoja rakentavan Lounea Oy:n yhteistyökumppanina, jotta verkkoinvestointeja voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kattavasti koko maakunnassa.

Lounea Oy:n kotipaikka on Salo. Yhtiö on Suomen neljänneksi suurin teleoperaattori. Etelä-Pohjanmaa on yksi alueista, johon Lounea laajentaa erityisesti valokuituliiketoimintaansa.

"Nyt aloitetun yhteistyön avulla toimintaedellytyksemme Etelä-Pohjanmaalla paranevat", arvioi Lounean johtaja Harri Suokko.

Toimintavarmat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat alueiden elinvoimalle ja yritystoiminnalle ratkaisevan tärkeitä, todetaan MTK-Etelä-Pohjanmaan ja Lounean yhteisessä tiedotteessa.

Valokuituverkot ovat perusinfraa siinä missä tie-, sähkö- ja vesijohtoverkostotkin.

"Etelä-Pohjanmaa on valitettavasti ollut valokuituverkkojen saatavuudessa maakuntien keskinäisessä vertailussa selvästi viimeisenä. Erityisen huono tilanne valokuidun saatavuudessa on tällä hetkellä esimerkiksi Seinäjoen lähiympäristössä olevilla maaseutualueilla."

Yhteistyösopimuksen tarkoitus on tukea erityisesti maaseudun elinvoiman kehittämistä. Tavoite on rakentaa valokuituverkot kaikkialle, missä niille on tarvetta ja missä rakentaminen onnistuu kannattavasti.

Nurmolaisen sianlihantuottajan Sami Eerolan mielestä valokuidun saaminen maatiloille on ensiarvoisen tärkeää.

"Kuitu mahdollistaisi tuotantorakennuksissa kameravalvonnan sekä esimerkiksi ruokintalaitteiden, lämmityksen ja ilmastoinnin tuotantotekniikan etäohjauksen."

Erityisesti kuvallinen viestintä vaatii riittävän nopean ja toimintavarman kaistan eli käytännössä valokuituyhteyden, Eerola totesi keskiviikkona tilaisuudessa, jossa MTK-Etelä-Pohjanmaa ja Lounea tiedottivat hankkeestaan.

Nurmolainen broilerintuottaja Petri Yli-Soini muistutti symmetrisyyden merkityksestä: on tärkeää, että lähetys ja vastaanotto tapahtuvat samalla nopeudella. "Symmetrisyyden saa vain valokuidun kautta."

Kuvallinen viestintä vaatii paljon kaistaa, Yli-Soini sanoi.

"Nämä asiat ovat tärkeitä, kun halutaan seurata eläinten hyvinvointia. Tuotantotilat voivat olla etäällä asuinrakennuksesta, jolloin toimivien etäyhteyksien merkitys korostuu."

Luotettavat yhteydet ovat tärkeät, jotta ohjauskomennot eivät jää matkalle. "Mobiiliyhteyksillä niin tapahtuu helposti – valitettavasti", Yli-Soini sanoi.

Lounea-konsernin liikevaihto oli 46,6 miljoonaa euroa vuonna 2020.

MTK-Etelä-Pohjanmaa on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n suurin alueellinen tuottajaliitto.

