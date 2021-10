Kauppalehti: Tescon tuotteet poistuvat S-ryhmän osuuskauppojen hyllyiltä – brexit toi tullit ja Tesco sai tarpeekseen byrokratiasta

Juho Leskinen

S-ryhmän ja Tescon yhteistyö päättyy.

Brexitin seurauksia tämäkin. Brittiläinen kauppaketju Tesco tuskastui uusiin tullimuodollisuuksiin. S-ryhmän ja Tescon yhteistyö päättyy. Kauppalehti uutisoi, että syksyn täydennyskuormat S-ryhmän myymälöihin jäävät viimeisiksi.

Brexit eli Ison-Britannian ero EU:sta on tuonut EU:n ja Britannian väliseen kauppaan uutta byrokratiaa ja kustannuksia sen verran, että Tesco päätti lopettaa yhteistyön.

”Tescon pääliiketoiminta on Brittein saarilla, ja kun Englannin kanaaliin syntyi tullivyöhyke, yhteistyötä on vaikea jatkaa. Me olimme tässä kuunteluoppilaina, päätös oli Tescon. Tuotteita on myynnissä ensi keväälle, syksyllä tulee vielä normaaleja täydennyskuormia Britanniasta”, kertoo SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho Kauppalehdelle.

Tesco on tuonut osuuskauppoihin muun muassa kastikkeita, öljyjä, teetä ja erikoisruokavalioihin tehtyjä tuotteita.

Tescon merkkejä on osuuskaupoissa tarjolla noin pari sataa.

Ranskalaiselta kauppaketjulta Carrefourilta on S-ryhmän kaupoissa jo teetä tarjolla. Lisää tuotteita on tulossa valikoimiin. SOK aloitti yhteistyön Carrefourin kanssa viime keväänä.

Carrefour on maailman suurimpia kauppaketjuja ja yhteistyö tuo myös private label -kilpailutuksiin hankintavoimaa S-ryhmälle.