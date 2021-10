Handelsbanken vetäytyy Suomesta – Suomen liiketoiminta menee myyntiin

Handelsbanken jättää Suomen liki 40 vuoden jälkeen. LEHTIKUVA / Mikko Stig

Handelsbanken jättää Suomen liki 40 vuoden jälkeen. Pankki ilmoittaa, että se on osana strategista tarkastelua ja liiketoiminnan kehittämistä päättänyt, että vetäytyy Suomesta ja käynnistää prosessin Suomen liiketoimintojen myymiseksi.

Handelsbanken on toiminut Suomessa vuodesta 1985. Sillä on Suomessa 27 konttoria ja se työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä. Sen markkinaosuus on ollut Suomessa pienehkö.

Pankin liiketoiminta jatkuu Suomessa toistaiseksi ilman muutoksia.

"Asiakaspalvelumme ja uusasiakasmyyntimme jatkuvat ennallaan, eikä nyt käynnistyvä liiketoimintojen myynti vaikuta asiakkaisiimme. Jatkamme liiketoimintaamme normaalisti. Huolehdimme asiantuntevasta palvelusta ja erinomaisesta saavutettavuudesta koko prosessin ajan", sanoo Handelsbankenin Suomen-maajohtaja Hanne Katrama tiedotteessa.

Handelsbanken toteaa tiedotteessaan, että pankkitoiminnan edellytykset eri alueilla ovat muuttuneet merkittävästi niistä ajoista, kun Handelsbanken lähti laajentumaan kansainvälisesti. Lisääntyvä sääntely vaikeuttaa synergiahyötyjen löytämistä ja edellyttää pankeilta sekä keskushallintoa että maakohtaista infrastruktuuria.

"Myös asiakkaat haluavat yhä nopeammin kehittyviä digitaalisia palveluja, jotka soveltuvat paikallisiin olosuhteisiin. Globaalit ratkaisut eivät enää tuo asiakkaille samaa lisäarvoa kuin aikaisemmin", Handelsbanken toteaa.

Handelsbanken julkisti tiistaina myös Suomen liiketoiminnan osavuosikatsauksen. Se kertoo kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen yhteenlasketun liiketuloksen parantuneen yli 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja yltäneen liki 63 miljoonaan euroon.