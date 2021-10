Felipe Cerpa sai Ponsselta työpaikan ja muutti perheineen Chilestä Pohjois-Savoon: "Iisalmessa ihmiset ovat olleet todella ystävällisiä ja avuliaita"

Pentti Vänskä

Ensilumi ilahdutti ensimmäistä päivää Iisalmessa asuneita Ismaelia ja Antoniaa lokakuun lopulla.

Chileläinen Felipe Cerpa muutti kesäkuussa töiden perässä Iisalmeen. Lokakuun lopulla myös hänen perheensä, vaimo Paula Castro ja lapset Antonia, 7 ja Ismael, 5, saapuivat Suomeen.

”Minä olen vieraillut töiden puolesta aiemminkin Suomessa, mutta perheelleni tämä on ensimmäinen kerta”, Cerpa selittää.

Cerpa työskentelee metsäkoneyhtiö Ponssen huoltoneuvonnassa. Ennen Iisalmeen muuttoa Cerpa työskenteli Ponssen chileläisen yhteistyökumppanin palveluksessa vuodesta 2014 alkaen. Vuoden vaihteessa hän haki avoimeen paikkaan Iisalmessa.

”Kieli tulee varmaankin olemaan hankalin asia Suomeen sopeutumisessa”, Cerpa arvioi.

”Minulle ja vaimolleni se on hankalaa. Tyttäreni menee syksyllä ensimmäiselle luokalle suomenkieliseen kouluun, ja poikani esikouluun. He oppivat kielen luonnostaan.”

Cerpa uskoo, että kielen oppiminen onkin ensisijaisen tärkeää Suomeen sopeutumisessa. Työpaikalla tarvittava kieli on ensisijaisesti englanti, mutta päivittäisessä kanssakäymisessä suomi olisi tärkeämpi.

”Toista koronarokotetta hakiessani jouduin selittämään terveyskeskuksessa jopa elekielellä, miksi olen paikalla”, hän kertoo nauraen.

”Kun asia selvisi, kaikki sujui sen jälkeen todella hyvin. Yleensä olen kyllä löytänyt jonkun, jonka kanssa voin puhua englantia.”

Cerpa kertoo törmänneensä Iisalmessa myös espanjaa opiskelleisiin ihmisiin, jotka puhuvat hänen kanssaan mielellään espanjaksi.

”Minä voin auttaa heittä espanjan kanssa, ja he minua Suomen kanssa.”

Cerpa kiittelee myös työnantajaansa ja Iisalmen kaupunkia, jotka ovat järjestäneet hänelle ja hänen vaimolleen kielenopetusta.

Paula on työskennellyt Chilessä huonekalujen restauroijana. Toiveissa on, että hän voisi tehdä samankaltaista työtä myös Suomessa, kunhan kieli alkaa sujua.

Ponssella on Ylä-Savossa Vieremän tehtaalla ja Iisalmen logistiikka- ja huoltopalvelukeskuksessa yhteensä noin 750 työntekijää. Lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Tampereella, Kajaanissa ja Kuopiossa sekä huoltopalvelukeskuksia ympäri maan.

”Paikallisuus on rekrytoinneissa edelleen tärkeässä roolissa. Iso osa työntekijöistä on sellaisia, että on siteitä tälle alueelle”, kertoo yhtiön henkilöstöpäällikkö Sari Kiiskinen.

”Toisaalta on ollut ilo huomata, että on saatu osaajia houkuteltua muualtakin tänne.”

Yhteiskunnan avauduttua koronaviruksen jälkeen on työntekijöistä tullut monella alalla pulaa. Muuttunut tilanne on huomattu myös Ponssella.

”Tilanne on ihan erilainen kuin esimerkiksi vuosi sitten. Me olemme löytäneet työntekijöitä ihan hyvin, mutta kyllä sen eteen töitä saadaan tehdä”, Kiiskinen sanoo.

Työhaastatteluissa on toisaalta tullut ilmi se, että poikkeusajat ovat kääntäneet ihmisten katsetta pois metropoleista.

”On tullut ajatus, että töitä voisi tehdä muuallakin. Varsinkin jos toinen pariskunnasta voi työskennellä etänä, voi muutto tuntua aiempaa houkuttelevammalta.”

Kiiskisen mukaan yritys rekrytoi Suomen työntekijöitä aktiivisesti lähinnä Suomessa, mutta avoimiin paikkoihin haetaan enenevissä määrin myös ulkomailta.

”Tulevaisuudessa ulkomaalaisen työvoiman tarve korostuu entisestään, jos käy niin, että Suomesta ei löydy kaikkiin tehtäviin riittävästi koulutettua työvoimaa.”

Felipe Cerpa haki nykyiseen työhönsä suomalaisen kollegan vinkin perusteella.

”Työkaveri lähetti linkin ja sanoi, että tehtävä vastaisi osaamistani. Ensimmäinen kysymys työhaastattelussa oli, että ymmärränhän työn olevan Iisalmessa.”

Muutto Chilestä suomalaiseen pikkukaupunkiin oli iso päätös, mutta Cerpa uskoo kaiken sujuvan hyvin.

”Iisalmessa on Ponssen lisäksi esimerkiksi Normet, Genelec ja Profile Vehicles, joilla on myös ulkomaalaisia työntekijöitä. Ehkä iisalmelaiset ovat tottuneet ulkomaalaisiin”.

Chilessä on parhaillaan käynnissä kevät. Muuttava perhe joutuukin jättämään yhden kesän välistä muuttaessaan Chilen talven jälkeen keskelle Suomen syksyä.

”Se harmitti lapsia aluksi, mutta he innostuivat, kun kuulivat, että sen sijaan jouluna on lunta.”

Muuttoa helpottaa osaltaan myös se, että perhe on asunut Chilessäkin maaseudulla Chillánin kaupungin ulkopuolella. Noin 20 000 asukkaan Iisalmi on Cerpan mukaan sopivan kokoinen kaupunki perheelliselle.

”Pienessä kaupungissa ystävyyssuhteiden ja verkostojen luominen on ehkä helpompaa kuin suuremmissa paikoissa. Tuttuni on asunut Jyväskylässä saman naapurin vieressä kymmenen vuotta, eikä ole koskaan jutellut hänen kanssaan.”

Cerpa tutustunut naapureihinsa talkoissa, joissa asuinalueen pihoista kaadettiin suureksi kasvaneita puita.

”Ihmiset ovat olleet todella ystävällisiä ja avuliaita. He juttelevat mielellään ja ovat usein kiinnostuneita siitä, miksi halusin muuttaa tänne.”

