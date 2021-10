Raideliikenne on nyt suosiossa, mutta Kainuussa raitiovaunuja valmistavalle tehtaalle ei löydy työntekijöitä: "Useita kymmeniä voitaisiin palkata heti"

Miska Puumala

Otanmäen tehtaalla valmistetaan Artic -raitiovaunuja niin Helsinkiin kuin Tampereellekin.

”Tällä hetkellä raitiovaunujen ja junavaunujen rakentamiseen tarvitaan useita kymmeniä työntekijöitä, jotka voitaisiin käytännössä palkata heti”, kertoo Škoda Transtech OY:n henkilöstöjohtaja Pekka Auvinen.

”Työnjohdon puolella tilanne on samankaltainen: näille ihmisille täytyy löytää esimiehet.”

Škoda Transtechin Kajaanin Otanmäessä sijaitsevalla tehtaalla rakennetaan raitiovaunuja ja junien kaksikerrosvaunuja. Parhaillaan selvitetään sähköbussien tuotantoa yhteistyössä emoyhtiön kanssa.

”Lisäksi toimimme sopimusvalmistajana konepajatuotteille”, Auvinen kertoo.

Otanmäen tehtaalta tulevat niin Helsingissä liikkuvat uudet pyöreäkeulaiset vaunut, kuin Tampereen ratikat ja Raide-Jokerin pikaratikatkin.

Yhtiöllä on työntekijöitä nykyisellään noin 800, joista Otanmäen tehtaalla vajaat 600. Pääkonttorilla Oulussa työskentelee noin sata ihmistä, ja Helsingissä ja Tampereella on varikot, joissa huolletaan raitiovaunuja.

Erityisesti Otanmäen tehtaalle työntekijöitä on haastavaa löytää.

”Kainuun asukaspohja on jo vuosikymmeniä ollut laskeva. Kerralla opintojen piiriin tuleva ikäluokka on muutaman sata henkeä, joista lähtökohtaisesti jo puolet valitsee lukion. Korkeakoulut ja yliopistot ovat muualla, mikä tarkoittaa, että osa ikäluokasta poistuu alueelta jo siinä vaiheessa”, Auvinen selittää.

”Toisen asteen koulutukseen alueelle jäävistä työntekijöistä kilpaillaan matkailualan ja kaivannaisteollisuuden kanssa. Käytännössä väkimäärä ei riitä alueen yritysten työvoimatarpeisiin.”

Mielikuvissa työttömyyteen yhdistetystä Kainuusta on tullut töissäkäyntialue, jonne tarvittaisiin runsaasti työvoimaa muualta Suomesta. Ammattilaisten löytäminen on kuitenkin hankalaa.

”Ihmiset ovat hyvin usein liikkeellä perheensä kanssa. Myös kumppanille pitäisi kyetä tarjoamaan työtä tai opiskelupaikka, ja silloin me ollaan heikoilla”, Auvinen sanoo.

”Kotimaasta osaajia ei käytännössä löydy. Ne, jotka me olemme löytäneet, olemme myös palkanneet.”

Škoda Transtechilla työskentelee paljon muualta Euroopasta muuttaneita työntekijöitä. Auvinen epäilee yrityksen olevan yksi Kainuun kansainvälisimmistä.

”Meidän oikea ja aito tarkoituksemme on työllistää nämä ihmiset pysyvästi Kainuuseen. Että he tuovat kimpsunsa ja kampsunsa ja perheensä mukanaan ja ovat osa kainuulaista elämää täällä meidän kanssamme. Nytkin on ihan vasta useita kymmeniä henkilöitä aloittanut yhdessä Kainuun hanketoimijoiden kanssa kielten opiskelun.”

Auvisen mukaan yritysten on nykyään markkinoitava itseään potentiaalisille työntekijöille, eikä toisinpäin.

”Näkyvyys ja oikeanlaisen tiedon saaminen on se juttu. Yritysten pitäisi pystyä yhteistyössä luomaan ja markkinoimaan aluetta ja rakentamaan työnantajakuvaa.”

Hänen mielestään Kainuulla alueena ja myös Škoda Transtechilla yrityksenä olisi paljon hyviä puolia mainostettavana.

”Täällä palvelut toimii, asuminen on edullista ja lapsilla on turvallinen ja puhdas kasvuympäristö. Täällä voi jääkiekkoa tai golfia harrastaa ihan niin kuin muuallakin", Auvinen luettelee.

”Sitten jos mietin meitä yrityksenä, niin meillähän on ihan erinomainen tarina kerrottavana. Me tehdään viimeisimmällä tekniikalla liikennevälineitä jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia, katsottiin sitä ihan miten päin tahansa.”