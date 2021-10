Video: Kaikessa rauhassa ääneti Saimaan laineilla – puusta tehty sähkövene painaa vain 550 kiloa

Pentti Vänskä

Moottorin voima riittää kymmenen solmun huippunopeuteen.

Kapea ja linjakas vene on kieltämättä aika hieno. Sen muoto muistuttaa klassista pirtuvenettä, mutta tavallisesta keskimoottorisesta poiketen se on lähes äänetön.

Siis lähes äänetön ja veneen omistaja Pasi Virnes tietää jo, miten eristystä voi vielä parantaa.

Virnes myöntää, että hänessä on annos täydellisyyden tavoittelijaa.

Hän on venettä valmistavan Elwoodin toimitusjohtaja ja yrityksen perustaja. Kyseinen yksilö on prototyyppi ja siitä saaduilla kokemuksilla tuotantomallia voi parantaa.

Virnes mietti pitkään, että veneilyn ja sähkön voisi yhdistää. Hiljaisuudessa luonto tulisi lähelle. Hän päätyi suunnittelemaan oman mallin, sillä valmiita runkoja ei oikeastaan ole tarjolla.

"Tämä on suunniteltu niin, että kulkuvastus on pieni ja se kulkee hyvin myös alhaisilla nopeuksilla."

Nykyiset lasikuituveneet on suunniteltu niin, että niillä voidaan ylittää runkonopeus. Veneen muoto on siis sellainen, että se nousee liukuun, keulan muodostaman aallon päälle.

Runkonopeutta kulkeva vene ui syvemmällä ja veneen pituus rajoittaa nopeutta. Nyrkkisääntö on, että huippunopeus on yhtä monta solmua kuin veneen mitta on metriä. 5,5 metrinen vene kulkee korkeintaan 5,5 solmua.

Liukuun noustakseen vene tarvitsee voimaa paljon enemmän ja silloin sekä sähkömoottorin että akkujen pitäisi olla suuria.

Virnes valitsi veneensä muodon runkonopeus mielessä. Vene on hyvin kevyt ja vauhti maltillinen, jolloin moottori ja akut voidaan pitää keveinä. Näin myös latausaika pysyy kohtuullisena.

"Tämän kokoisissa veneissä on nykyisin 60–80 hevosvoiman moottori. Tässä on 11 hevosvoimaa. Prototyyppi painaa 550 kiloa."

Perinteisiä keskimoottorisia veneitä ei juuri ole enää markkinoilla.

Pentti Vänskä

Prototyyppi valmistui alle vuodessa ideasta. Useiden peruuntuneiden venemessujen jälkeen Pasi Virnes pääsee veneen kanssa vihdoin venemessuille ensi keväänä.

Hallissa työn alla on ensimmäinen myyty Elwood. Timo Koistinen liimaa mäntyvanereita yhteen. Kylkeen tarvitaan kymmenmetrinen vaneri, eikä niin isoja ole valmiina.

Muoto on lähes samanlainen kuin koeajoversiossa, mutta mittakaava on isompi. Veneestä tulee yhdeksän metrinen ja siinä on kaksi hyttiä.

Keskeneräisestä rungosta näkee, miten kevyt rakenne on. Esimerkiksi tukivanereista on sahattu ylimääräinen pois.

Ennen puuveneiden lujuutta ei pystytty laskemaan, joten niistä tehtiin varmuuden vuoksi jämäkkiä. Nykyisin tietokone laskee lujuuden eikä ylimääräistä puuta tarvita. Siksi keveys on mahdollista optimoida.

Pentti Vänskä

Pasi Virnes ja yhteistyöyritys Villen veneen Ville Herukka ja Timo Koistinen työn alla olevan yhdeksän metrisen veneen äärellä.

Prototyypin sähkömoottorin suoja on suurin piirtein saapaslaatikon kokoinen. Akkujen koko on 11,4 kilowattituntia.

Voima riittää kuitenkin kymmenen solmun huippunopeuteen. Se on lähes tuplasti runkonopeuden.

Akun kesto havainnollistaa hyvin energian tarpeen. Huippunopeutta akku kestää vajaa puolitoista tuntia. Kun nopeuden laskee puoleen, akku kestää kymmenen tuntia.

Virnes pitää rauhallisesta nopeudesta. Nyt hän kuitenkin vääntää kaasua isommalle. Vene ei juuri niiaa, vaan vauhti nousee tasaisesti. Moottorinääni nousee, mutta ei vieläkään ylitä peräaallon pulinaa.

Veneessä on latauslaite valmiina, joten ladata voi tavallisesta töpselistä satamassa. Täyteen latinkiin kestää noin kahdeksan tuntia.

Pentti Vänskä

Sähkömoottori on keulassa ja akku perällä.