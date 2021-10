MT:n kasvuyritysten listalle ilmestyi harvinaisuus: Liikevaihtoaan reippaasti kasvattanut broilertila

Johannes Tervo

Maaseudun Tulevaisuuden teettämään maaseudun kasvuyritysten listalle ilmestyi harvinaisuus, nimittäin maatalousalan yritys: Lankisen Broileri Oy Varsinais-Suomen Oripäästä.

MT teettää vuosittain Alma Talent Tietopalveluilla tilaston 50:stä maaseutumaisten kuntien yrityksestä, jotka ovat kasvattaneet vuosiliikevaihtoaan suhteellisesti eniten. Selvityksessä vuotuisen liikevaihdon alarajana vertailuvuotena 2019 on käytetty 200 000 euroa.

Hyvin sijoittuneen Lankisen Broilerin toimitusjohtaja Olli Lankinen kieltäytyi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelusta.

MT:n teettämässä tilastossa liikevaihdon kasvua vuoden 2020 tilikaudella verrattiin vuoden 2019 tilikauteen.

Lankisen Broileri Oy on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa vuoden 2017 jälkeen.

Lankisen Broilerin liikevaihto kasvoi tilikausien 2019 ja 2020 välillä 13,2 prosenttia ja se oli 12 kuukauden tilikaudella yli 1,7 miljoonaa euroa.

Viime vuoden kasvullaan Lankisen Broileri ei vielä olisi noussut 50 eniten kasvaneen yhtiön listalle. Alma Talent Tietopalvelut korjasi Lankisen Broiler Oy:n liikevaihdon kasvun 13,2 prosentiksi, kun virhe huomattiin. Toimialalla yritys meni joka tapauksessa vastavirtaan: Alma Talent Tietopalvelujen toimialavertailun mukaan toimialalla broilerinkasvattajien liikevaihdot laskivat viime tilivuotena keskimäärin 3,5 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna.

Parannusta on nähtävissä myös Lankisen Broileri Oy:n kannattavuudessa: liiketulos kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020 kaikkiaan 105 000 eurolla. Vuonna 2020 liiketulos oli 317 000 euroa, eli 18 prosenttia liikevaihdosta, ja nettotulos 14 prosenttia liikevaihdosta.

Yhtiön tilinpäätöksestä selviää myös, että vuonna 2019 yritys teki investointeja 1,2 miljoonalla, kun taas vuonna 2020 luku oli 15 000 euroa. Vuoden 2019 tilikaudesta vuoden 2020 tilikauteen myös yrityksen sijoitettu pääoma on kasvanut noin 1,1 miljoonasta yli 1,7 miljoonaan euroon.

Samalla aikavälillä myös yrityksen omavaraisuusaste, eli kyky selviytyä veloista pitkällä tähtäimellä, on noussut 37 prosentista 45 prosenttiin. Gearing, eli nettovelkaantumisaste, on vastaavasti laskenut 158 prosentista 114 prosenttiin ja vieraan pääoman takaisinmaksuaika laskenut 5,5 vuodesta 2,3 vuoteen.

Alma Talent Tietopalvelujen yritysanalyytikon Tommi Huotarin mukaan Lankisen Broilerin maksuvalmius on selkeästi parempi kuin broilerintuottajilla keskimäärin. Lankisen Broilerin quick ratio -tunnusluku on 3,7, mikä tarkoittaa, että yrityksellä on 3,7 kertaa likvidejä varoja verrattuna lyhytaikaisiin maksuihin. Kun maksuvalmius on hyvä, yrityksellä on mahdollisuuksia saada myös lainarahaa edullisesti.

Huotari pitää myös yrityksen vakavaraisuutta toimialan keskiarvoa korkeampana.

Yrityksen henkilökuntatiedot eivät selviä tilinpäätöksestä.

Lankisen Broilerin verkkosivuilla kerrotaan, että broilerinkasvatus on aloitettu tilalla vuonna 1975. Osakeyhtiömuotoinen Lankisen Tila Oy on perustettu vuonna 2003 ja broilereihin keskittyvä Lankisen Broileri Oy vuonna 2013. Tilalla kasvatetaan myös pihvikarjaa ja viljellään rehua.

Vuonna 2018 Lankisen Broilerille valmistui uusi yli 4 000 neliön broilerikasvattamo.

Lankisen Broilerin verkkosivujen mukaan tilalla kasvatetaan Kariniemen broilereita.

Kariniemen on HKScanin tuotemerkki. Nykymuotoinen HKScan sai alkunsa 1988, jolloin Lounais-Suomen Osuusteurastamo yhtiöitti teollisuutensa ja markkinointinsa. HKScan Oyj:n nimellä lihakonserni on toiminut huhtikuusta 2007. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 1997.

Lankisen Broilerin nykyisen toimitusjohtajan Olli Lankisen äiti Tiina Varho-Lankinen toimii Lankisen Broileri Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Varho-Lankinen vaikutti vuoteen 2011 myös HKScanin hallituksessa. Hän on toiminut myös lihakonsernin suurimman omistajan LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana.