Kauppa uskoo mustaan perjantaihin enemmän kuin joulupukkiin

Singles Dayn kassaa vasta lasketaan, kun kaupan katse on jo suunnattu Black Fridayhin.

Jaana Kankaanpää

Musta perjantai alennusmyyneineen on tänä vuonna 26. marraskuuta. Arkistokuva on kauppakeskus Jumbosta Vantaalta.

Kaupan liitto arvioi jäsenyritystensä joulukaupan kasvavan tänä vuonna verrattuna vuoteen 2020.

Yli neljäsosa kaupoista ennakoi joulukaupan myös aikaistuvan muun muassa Black Fridayn yhteyteen. Tänä vuonna Mustaa perjantaita vietetään kaupan juhlana 26. marraskuuta.

Vähittäiskaupan joulukuun myynti on 2010-luvulla alkanut hieman tasaantua muille kuukausille. Black Friday -ilmiö on joillakin erikois- ja käyttötavarakaupan aloilla siirtänyt jonkin verran sesongin myyntiä marraskuulle, erityisesti tämä näkyy kodintekniikassa ja urheilukaupassa. Myös erilaiset muut kampanjat ja pienemmät sesongit hajauttavat kauppaa jo ympäri vuoden.

Black Friday kuten Singles Daykin on perua Yhdysvalloista. Black Friday on kiitospäivän jälkeinen ensimmäinen perjantai. 11.11. taas on ykkösten juhlaa, Singles Day.

Sinkkupäivän tarjouksiin ja kampanjoihin Suomessa olivat tähdänneet ainakin elektroniikka-alan ja urheilu- ja liikuntavälinekaupat ja -ketjut. Kampanjoiden myynnit selvinnevät lähipäivinä.

Kaupan liitto ennakoi joulusesongin aikaistuvan varsinkin osa urheilu-, elektroniikka- ja muotikaupoista. Suomessa vähittäiskaupalle joulukuu on kuitenkin edelleen ehdottomasti tärkein myyntikuukausi.

Koronapandemian rajoitusten purkamisen myötä kuluttajien liikkuminen on jälleen lisääntynyt. Tämän odotetaan vaikuttavan myös joulukauppaan. Kaupan liiton jäsenkyselyn mukaan 29 prosenttia kaupoista odottaa joulumyynnin kasvavan viime vuoteen verrattuna ja 13 prosenttia ennakoi sen pienenevän. Yli neljäsosa kaupoista ennakoi joulukaupan aikaistuvan muun muassa Black Fridayn yhteyteen.

"Tavarataloille ja monille erikoiskaupan aloille joulumyynnin onnistuminen on lähes kriittistä. Vaikka joulukuun suhteellinen merkitys päivittäistavarakaupassa on laimentunut 2010-luvulla, joulukuu on edelleen ylivoimaisesti suurin myyntikuukausi ruokakaupoille ja marketeille, Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Simo Hiilamo painottaa.

Joulusesongin tuoma myynnin lisäys arvonlisäveroineen kuukausikeskiarvon päälle oli noin 810 miljoonaa euroa joulukuussa 2020. Joulusesongin tuoma myynnin lisäys oli siis 178 euroa jokaista Suomessa asuvaa 15–85-vuotiasta kohti ja 290 euroa kotitaloutta kohti.

Marras- ja joulukuun sesonkien tuoma myynnin lisäys oli Tilastokeskuksen keräämien kaupan tietojen mukaan yhteensä 185 euroa jokaista 15−85-vuotiasta kohti ja 302 euroa jokaista kotitaloutta kohti.

Viime vuoden joulukuussa koko vähittäiskaupan arvonlisäverollinen myynti oli noin 5 miljardia euroa eli 1 110 euroa jokaista Suomessa asuvaa 15−85-vuotiasta kohti.

S-ryhmän Prismoissa Black Friday on viime vuosina kasvattanut Prisman käyttötavarapuolen myyntiä jopa 47 prosenttia verrattuna kampanjaa edeltäviin viikkoihin.

Prisman Kodin ja Viihteen myyntipäällikkö Rauna Junnila kertoo, että suurimmaksi osaksi ihmiset tulevat etsimään alennuksia nimenomaan viihde-elektroniikasta sekä pienistä kodinkoneista.

Viime vuonna Prisman myydyimpien Black Friday -tuotteiden joukosta löytyi muun muassa televisio, imuri, sähköhammasharja, muumimuki sekä ajan kuvan mukaisesti kirurginen suu-nenäsuoja.

Junnila arvelee tietävänsä myyntitrendien pohjalta, mitkä tulevat olemaan tämän vuoden Black Friday -sesongin halutuimmat tuotteet.

”Tänä vuonna varmasti edelleen suurimpia hittejä ovat pienet kodinkoneet ja audiolaitteet, kuten kuulokkeet, sekä viime vuoden tapaan Muumi-käsipyyhkeet. Uusina hitteinä Prisma tuo kampanjoissaan esille esimerkiksi urheiluvälineet, neulelangat ja ruoanvalmistuksen astiat. Tämän vuoden hittejä voivat myös olla vaikkapa kylpytynnyri tai lumilinko.”

Vastatakseen Black Fridayn aiheuttamaan kysyntäpiikkiin Prisma tuo tänä vuonna Black Friday -alennusten piiriin useita kategorioita myös päivittäistavarakaupan puolelta, ensimmäistä kertaa koskaan.

”Viime vuosina on käynyt yhä selvemmäksi, että Black Friday aloittaa joulumyynnin ja kampanjasta hankitaan jo runsaasti pukinkonttiin päätyvää paketintäytettä. Samalla haluamme tarjota mahdollisuuden saada tuntuvia alennuksia myös ruokatarvikkeista ja tuoda tarjousten piiriin heidätkin, jotka eivät aio tehdä Black Fridayn aikaan isoja tuotehankintoja”, Junnila toteaa.

Kauppa työllistää noin 270 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liitto edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.

S-ryhmän Prisman myydyimmät Black Friday -tuotteet vuonna 2020:

• Kirurginen suu-nenäsuojus

• Massage gun FL-GM 01A -hierontavasara

• Samsung TV 50Q60TA

• Electrolux ERGORAPIDO EER73IGM varsi-imuri

• Muumi Loikoilua -muki 0,3 l