Päästöoikeuksien hinnat nousseet ennätyskorkealle Glasgow'n ilmastokokouksen jälkeen

Markku Vuorikari

Korkea maakaasun hinta on ohjannut sähköntuotantoa kivihiilen käyttöön Euroopassa. Se on edelleen nostanut päästöoikeuksien kysyntää ja hintaa.

Hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat rikkovat päivittäin uusia ennätyksiä. Glasgow'n viikonloppuna päättyneen ilmastokokouksen jälkeen hiilidioksidin päästöoikeustonni maksoi EU-alueen ICE-futuurien kaupoissa runsaat 66 euroa. Hinta on kaksinkertaistunut vuoden alusta.

Keskiviikkona joulukuun futuureilla tehtiin kauppaa hinnalla 67,55 euroa hiilidioksiditonnilta (CO2).

"Korkeimmillaan hinta kävi 67,91 eurossa päästöoikeustonnilta, mikä on uusi huippu", kertoo MT:lle kaasuyhtiö Gasumin Carbon portfolio manager Laura Pokka.

Gasumin erillinen portfolio services -yksikkö tekee päästöoikeuksilla kauppaa asiakkaidensa puolesta. Maakaasua käyttävät asiakkaat tarvitsevat tuotannossaan päästöoikeuksia ja suojaavat niiden hintoja futuurein.

EU ohjaa päästökaupalla energiantuottajia päästöttömiin ja vähempipäästöisten energialähteiden käyttöön. Kallistuvat päästöoikeuksien hinnat nostavat osaltaan sähkön ja lämmön hintaa loppukäyttäjille.

Nyt monet tekijät ajavat sekä energian hintaa että päästöoikeuksien hintaa samanaikaisesti ylöspäin. Kun maakaasun hinta on korkealla ja kaasuvarastot pienet, se on ohjannut sähköntuotantoa Euroopassa kivihiililauhteeseen, jonka päästöt ovat maakaasulla tuotetuttua sähköä korkeammat. Tämä on nostanut edelleen hiilidioksidin päästöoikeuksien kysyntää ja samalla hintaa. EU:n ympäristölainsäädäntö kiristyy niin ikään. Ilmaisia päästöoikeuksia on kaudelle 2021–2030 yhä vähemmän jaossa päästökauppasektorille.

Hintatrendi on Pokan mukaan edelleen nouseva. Analyytikot arvioivat päästöoikeuksien hintojen nousevan myös ensi vuoden aikana.

Timo Filpus

Hiilidioksidin päästöoikeuksien futuurihinnat ovat vuodessa yli kaksinkertaistuneet.