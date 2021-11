Suomalainen vanhuspalveluyritys mielii miljardibisnekseksi – raskaasti tappiollinen yritys aikoo olla miljardikerhossa muutaman vuoden kuluttua

Kai Tirkkonen

Oulussa asuva ja opiskeleva Maarit Pasanen on yksi Gubben värväämistä nuorista.

Vanhuspalveluita välittävä Gubben mutta yritysidea oli muhinut toimitusjohtajan ja toisen perustajan Sandra Lounamaan päässä jo kauan ennen yrityksen rekisteröintiä 2018. Lounamaa oli huomannut, että hänen mumminsa vietti liikaa aikaa yksin. Heräsi ajatus palvelusta, jossa ikäihmiset ja nuoret saatettaisiin yhteen sovelluksella, jossa otetaan huomioon sijainti ja kiinnostusten kohteet. Nuoret auttaisivat, pitäisivät seuraa ja samalla tienaisivat hiukan vaikkapa opintojen ohessa.

Luonamaa löysi yhtiökumppanikseen Meri-Tuuli Laaksosen, johon hän tutustui Facebookin Huhtivauvat 2017 -ryhmässä.

Alkuun päästiin starttirahalla, säästöillä ja 80 000 euron pankkilainalla, kunnes vuodesta 2020 lähtien mukaan on tullut rahoittajia. Korona kuitenkin katkaisi hyvän alun, mutta sijoittajat innostuivat taas keväällä 2021. Nyt Gubbe on kerännyt sijoittajilta 2,5 miljoonaa euroa.

Firma työllistää noin 70 toimistotyöntekijää sekä tuhansia nuoria gubbeja Suomessa ja Ruotsissa. Näille maksetaan työkorvausta 10 euroa tunnilta.

”Jo ennen gubbeksi ryhtymistä ajattelin, että tällaista vapaaehtoistyötä tahtoisin tehdä. Opiskelijana aika on kuitenkin kortilla. Siksi alentaa kynnystä lähteä mukaan, kun vaivanpalkaksi saa hieman taskurahaa”, sanoo gubbe-nuoreksi ryhtynyt opiskelija Maarit Pasanen, 19.

Gubbella on asiakkaita nyt noin 1 000. Nuoren vierailu kerran viikossa maksaa 331 euroa kuussa, ja summan pystyy vähentämään kotitalousvähennyksessä. Palvelun maksaa ikäihminen itse tai tämän omainen. Yritykset voivat lähteä tukemaan käyntejä vähävaraisille Gubben kummitoiminnan kautta, ja myös Maaseudun Tulevaisuus on yksi kummeista.

Laajentaminen on Gubben strategiassa keskeistä, ja suunnitelmat ovat suuret.

Ruotsiin on lähdetty tänä vuonna ja ensi vuonna on tarkoitus laajentua muihin Pohjoismaihin ja Saksaan. Jo vuonna 2023 suunnitelmissa on Iso-Britannia ja USA. Vuonna 2025 yhtiön arvon toivotaan olevan miljardiluokassa.

Yritys on alkutaipaleella ja yhä raskaasti tappiollinen, mutta Lounamaa toivoo heidän pääsevän samaan menestykseen kuin kovaan nosteeseen yltänyt Wolt.

