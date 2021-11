Piikkiöläinen Langh Ship tilasi Kiinasta kolme uutta laivaa Tornion teräskuljetuksia varten: "Tämä on meillä tällainen maatalouden sivuelinkeino"

Lang Ship

Lang Shipillä on tällä hetkellä kolme teräskelojen kuljetuksiin tarkoitettua alusta. Kuvassa MS Hjördis. Uudet alukset ovat samantyyppisiä. Tilatut alukset ovat kooltaan 7 800 tonnia ja pituudeltaan 119 metriä.

"Tämä on meillä tällainen maatalouden sivuelinkeino", kuvasi varsinaissuomalaisella huumorilla piikkiöläisvarustamo Langh Shipin Hans Langh kolmen uuden monikäyttöisen kuivarahtialuksen tilausta Kiinan Wuhun telakalta.

Hans Langh toimii hallituksen puheenjohtajana ja osakkaana perheomisteisessa Langh Ship -konsernissa. Uudet laivansa varustamo tilasi Outokummun ruostumattomien teräskelojen kuljetuksiin Tornion ja Manner-Euroopan välille.

Langh Shipin ja Outokummun vuosien yhteistyö tiivistyy uudisrakennushankkeiden myötä. 50 miljoonaa euroa maksavat uudet alukset tulevat liikennöimään Outokummun pääsatamien Tornion ja Alankomaiden Terneuzenin välillä.

Ensimmäisen aluksen toimitus on kesällä 2023 ja kahden seuraava muutamaa kuukautta myöhemmin.

Laivat kuljettavat puolivalmiita ja valmiita Outokummun terästuotteita asiakkaille ja jatkojalostettaviksi Paluulastina Tornioon tulee teräsromua ja Outokummun Terneuzenin tehtaalta teräslevyjen leikkauksista jääneitä paloja.

Kuljetusrahdit ovat nousseet rajusti kuluvan vuoden aikana. Rahtilaivoista on jälleen puutetta, kun niitä ei finanssikriisin jälkeen ole konttiliikenteeseen juuri rakennettu.

Langh Sphip Oy:n toimitusjohtaja Laura Langh-Lagerlöf kertoo, että myös uusiin aluksiin tulee teräskelojen kuljetuksiin patentoidut ja yhtiön omaa kehitystyötä olevat kehtovälikannet.

Suunnittelu on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Outokummun ja Langh Shipin välillä.

"Yhteistyö Outokummun ja Langh Shipin välillä alkoi jo kolme vuosikymmentä sitten. Odotamme mielenkiinnolla tätä seuraavaa askelta uudisrakennusten kanssa", Laura Langh-Lagerlöf kertoo.

Lastaamalla ruostumattomat teräskelat ruuman pohjalle ja kehtoihin välikansille, paino jakautuu tavalla, jolla aluksen liikkeet rajussakin merenkulussa hidastuvat. Kuljettaminen on turvallisempaa ja lastivahinkojen riski pienenee.

Tällä hetkellä Langh Shipillä on kolme laivaa Outokummun teräskelojen kuljetuksiin: Hjördis, Laura ja Marja.

Kyllä – kaikki suvun naisia.

Uusille laivoille ei vielä nimi ole annettu. Varustamolla on yhteensä kymmenen alusta, kun se osti viime vuoden loppupuolella viisi käytettyä laivaa.

Hallituksen puheenjohtaja ja maanviljelijä Hans Langh tunnustautuu ylpeänä kehtovälikansien keksijäksi. Yhtiö on patentoinut niin kehdot kuin kehittämänsä laivojen rikkipesurit ympäri maailmaa.

Konsernin suurimmaksi liiketoiminnaksi on kasvanut rikkipesurit, joissa Langh Ship on yksi johtavista alallaan. Hans Langhin mukaan yhtiön rikkipesureita on asennettu jo 150 laivaan. Pesurilla varustettu alus voi käyttää polttoaineena raskasta polttoöljyä kalliimman dieselin sijaan. Investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa.

Myös kolmeen uuteen laivaan tulee tankit niin nestemäisille polttoaineille kuin LNG:lle ja nesteytetylle biokaasulle. Alusten LNG-tankki on valmis myös metanolin ja ammoniakin käyttöä varten. 4 500 kW:n tehoisen dual fuel -pääkone voidaan muuntaa tulevaisuudessa kulkemaan fossiilittomilla polttoaineilla.

Langh Ship -varustamon pääkonttori sijaitsee Piikkiössä Alaskartanon maatilalla. Alaskartanolla on peltoalaa 370 hehtaaria. Laura Langh-Lagerlöf kertoo tilan viljelevän viljakasveja. Syysvehnää on kylvettynä. Rypsistä ja rapsista syntyy biodieseliä ja Koskenkorvan viinatehtaalla etanolia.

Vuosi sitten asennettu viljakuivuri on yksi maan suurimmista. Salossa toimiva Antti-Teollisuus Oy piti vastikään tilalla tuotantoaan esitelleet kuivuripäivät.

Tilan lemmikkeinä on kolme lehmää, hevosia ja poneja.

Maanviljelijäksi Hans Langh itseään tituleeraakin. Maanviljelijä-laivanvarustaja-keksijä hankki peruskoulutuksensa Loimaan maanviljelijäkoulussa.

Pesupalvelu Hans Langh sai alkunsa sikaloiden ja kanaloiden pesusta ja laajeni tankkien pesuksi ja laivojen savukaasuja puhdistavien laitteistojen rakentajaksi.

Tilan vanhassa kuivurirakennuksessa toimii viljapeltojen keskellä verstas, jossa Langh valmistuttaa tärkeimmät komponentit rikkipesureihin ja konttien prototyypit.