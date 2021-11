Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey jättää tehtävänsä ja perustamansa yhtiön – teknologiajohtaja Parag Agrawal nousee toimitusjohtajaksi

LEHTIKUVA/AFP

Sosiaalisen median yritys Twitterin perustajiin kuuluva toimitusjohtaja Jack Dorsey jättää tehtävänsä. Dorsey kertoi irtisanoutumisestaan omalla Twitter-tilillään, jossa hän julkaisi työntekijöille lähetetyn sähköpostinsa asiasta.

"Paljon on puhetta siitä, kuinka tärkeää yhtiön on olla perustajiensa johtama. Se on minusta hyvin rajoittavaa. Olen työskennellyt kovasti sen eteen, että tämä yhtiö voi jättää perustajansa ja perustamisensa taakseen", Dorsey kertoo.

Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Twitterin teknologiajohtaja Parag Agrawal. Erokirjeessään Dorsey kertoo jatkavansa yhtiön hallituksessa kautensa loppuun ensi vuoden toukokuun tienoille, mutta jättävänsä yhtiön kokonaan tämän jälkeen.

Dorseyn erosta uutisoi etukäteen CNBC-media omien lähteidensä perusteella. Twitterin osakekurssi pomppasi nousuun uutisen jälkeen ennen pörssiyhtiö Nasdaqin päätöstä keskeyttää kaupankäynti yhtiön osakkeilla.

Twitterin ohella Dorsey työskentelee perustamansa maksupalveluyritys Squaren toimitusjohtajana. Dorseyn seuraajan on saavutettava yhtiön kunnianhimoiset kasvutavoitteet, CNBC kertoo.

Yhtiö kertoi aiemmin tänä vuonna tavoittelevansa 315 miljoonaa päivittäistä käyttäjää sekä liikevaihtonsa kaksinkertaistamista vuoden 2023 loppuun mennessä. Viime vuosineljänneksellä aktiivisia päivittäiskäyttäjiä oli reilut 210 miljoonaa.