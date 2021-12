EU pyrkii Kiinan rinnalle maailman rakennushankkeissa – uusi Global Gateway saa jopa 300 miljardia euroa rahoitusta

Global Gateway -suunnitelman on tarkoitus päihittää Kiina maailmanlaajuisissa infrastruktuurihankkeissa.

Jukka Koivula

Pohjois-Keniaan lähelle Turkanajärveä pystytettiin vuonna 2015 tuulivoimalaa. Arkistokuva.

Euroopan komissio julkisti keskiviikkona Global Gateway -nimisen suunnitelman, jonka tarkoitus on vahvistaa EU:n asemaa maailmanlaajuisissa rakennushankkeissa. Suunnitelma pyrkii keräämään jopa 300 miljardia euroa julkista ja yksityistä rahoitusta vuoteen 2027 mennessä.

Global Gateway -suunnitelma on vaihtoehto Kiinan presidentin Xi Jinpingin infrastruktuurin kehittämisprojektille. Sen on tarkoitus vahvistaa Euroopan asemaa infrastruktuurihankkeiden tarjoajana. Suunnitelman mukaan demokratioilla tulisi olla kunnianhimoa elinolosuhteiden parantamiseen kaikkialla maailmassa.

EU siis pyrkii olemaan paitsi moraalisesti parempi, myös taloudellisesti houkuttelevampi vaihtoehto Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan uusiutumishaluisissa maissa. Toiveiden mukaan eurooppalaiset yritykset hyötyvät uusista markkinoista ja valtavista infrastruktuurihankkeista sekä uusista raaka-aineista ja polttoaineista.

"Covid-19 on näyttänyt, miten yhdistyneessä maailmassa me elämme. Osana maailmanlaajuista toipumista me haluamme suunnitella uudelleen tavan, jolla yhdistämme maailman rakentaaksemme tulevasta paremman", sanoi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Von der Leyenin mukaan eurooppalainen malli keskittyy kestäviin sijoituksiin ja varmistaa osapuolille tasapuolisen pelikentän.

"Global Gateway on malli, joka näyttää, miten Eurooppa voi rakentaa entistä joustavampia yhteyksiä maailman kanssa", von derl Leyen sanoi.

Komission mukaan EU mobilisoi 2,4 miljardia euroa Saharan eteläpuolisen Afrikan ja 1,08 miljardia euroa Pohjois-Afrikan uusiutuvien energiamuotojen ja uusiutuvan vedyn tuottamisen tukemiseen. Yhteistyövaltioiden puolestaan toivotaan ryhtyvän vetykauppaan ilman vientirajoituksia tai hintojen vääristymistä.

300 miljardin euron varat kootaan useasta lähteestä. Jo olemassa oleva kestävän rahoituksen rahasto tuo pottiin 135 miljardin euron edestä sijoituksia. Lisäksi Euroopan investointipankki voisi tuoda mukaan 25 miljardin euron verran lisäsijoituksia. Jopa 18 miljardin euron apuraha löytyisi EU:n ulkoisen avun ohjelmista. Valtaosa, noin 145 miljardia euroa, on tarkoitus hankkia Euroopan rahoituslaitosten suunnitelluilla sijoituksilla.

Tällä hetkellä tärkeintä on saada kerättyä suunnitelman vaatima rahoitus ja panna ensimmäiset hankkeet alulle. Jos Global Gateway -suunnitelma onnistuu, se voi parantaa EU:n geopoliittista asemaa ja vaimentaa Kiinan vaikutusta.