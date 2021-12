Lisää osuuskuntia sosiaalialalle ja terveydenhuoltoon, kannustaa Pellervon Ilkka Uusitalo

Pasi Leino

Ilkka Uusitalo on maatalousyrittäjä Salosta. Tilan päätuotantosuunta on broilerintuotanto.

"Osuuskuntia on Suomessa hälyttävän vähän, sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksistä alle prosentti", toteaa Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Uusitalo.

Uusitalon mukaan kyseessä on joustava yritysmuoto, joka sopii monenlaisiin tarpeisiin. Etenkin sellaisiin, joissa keskiössä on yhteisön etu, kuten soten sekä ensihoidon palveluiden järjestämiskysymyksissä.

”Yritysmallimme arvot sopivat erinomaisesti yhteen tulevissa aluevaaleissa puheena olevien palvelujen ihanteellisen tuottamisen suhteen. Uskon, että osuuskuntamallia voisi hyödyntää paljon nykyistä vahvemmin varsinkin sosiaalipalveluissa, esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa”, Uusitalo sanoi perjantaina Helsingissä kokoustaneelle Pellervon valtuuskunnnalle.

Laajasti kopioitavissa olisi vaikkapa Imatran ja Lappeenrannan seudulla toimivan Monitoimiseniorit-osuuskunnan malli, Uusitalo totesi. Siinä työntekemistä arkeensa kaipaavat eläkeläisjäsenet tuottavat kotona-asumista tukevia palveluita sekä palveluseteliasiakkaille että kaikille muille. Joukossa on paljon hoiva-alan ammattilaisia, jotka eivät halua vielä kokonaan jättää aktiivista elämää.

"Myös julkisyhteisö voi olla osuuskunnan aktiivinen perustaja", Uusitalo huomautti. Jäsenenä voivat toimia esimerkiksi kunnat, siinä missä yritykset ja yhdistyksetkin. Osuuskunnat voivat toimia sotepalveluissa palvelusetelituottajina tai ne voivat tarjota palvelujaan hyvinvointialueille ostopalveluina ja samaan aikaan omalla rahalla maksaville kuluttajille.

Pellervon valtuuskunnan varapuheenjohtajuus siirtyi tänään pidetyssä kokouksessa oululaiselta, SOK:n Matti Pikkaraiselta hattulalaiselle Jussi Suomaalle. Hänen taustayhteisönsä on osuuskauppa Hämeenmaa, jonka hallituksen jäsen hän on. Valtuuskunnassa on 29 jäsentä.

Hallituksen jäsenistä valtuuskunta valitsi jatkamaan kaikki erovuoroiset eli Tiina Linnainmaa Länsimaidosta, Vesa Kaunisto Valiolta ja Jussi Linnaranta Metsäliitosta.