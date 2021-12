Suomen Yrittäjät: Yritysten koronaongelmat ovat jälleen kärjistymässä – "Hallituksen pitää toimia ajoissa"

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa, että lähes 40 prosentilla yrityksistä liikevaihto on yhä alle koronakriisiä edeltävän tason.

Yritysten tilanne on jälleen synkistymässä koronan vuoksi, sanoo Suomen Yrittäjät. LEHTIKUVA / Mesut Turan

Yritysten tilanne on jälleen synkistymässä koronan vuoksi, sanoo Suomen Yrittäjät. Järjestö vaatii uutta kustannustukikierrosta, marraskuun lopussa päättyneen yrittäjien työmarkkinatuen palauttamista sekä joustoja verottajan ja työeläkeyhtiöiden taholta, jos rajoitustoimia kiristetään.

"Taivaalla on synkkiä pilviä. Tukitoimia tarvitaan, jos rajoitustoimia kiristetään. Hallituksen pitää toimia ajoissa, eikä antaa yritysten kriisin syventyä", painottaa toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että lähes 40 prosentilla yrityksistä liikevaihto on yhä alle koronakriisiä edeltävän tason.

Myynnin supistuminen on ollut voimakkainta pienissä yrityksissä sekä palveluissa ja kaupassa, vähäisintä rakentamisessa. Teollisuudessa on yhtä paljon myyntiä menettäneitä kuin kasvattaneita yrityksiä.

"Samaan aikaan raaka-aineiden hinnat nousevat rajusti, monella on tuotantoketjuissa häiriötä ja työmarkkinoilla on paljon epävarmuutta. Myös maksuvaikeudet ovat kasvussa. Yrittäjillä on mittavia huolenaiheita", Pentikäinen tähdentää.

Teollisuusyrityksistä 76 prosenttia raportoi raaka-aineiden hintojen noususta ja 42 prosenttia häiriöistä tuotantoketjuissa.

Pentikäinen huomauttaa, että työehtoneuvotteluissa yritysten tilanteiden erilaisuus on unohtunut.

Yrittäjägallupin mukaan yrityksensä selviämiseen koronasta uskoo kuitenkin 75 prosenttia yrittäjistä. Vahvinta usko on yli kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä.

Matalimmillaan usko yrityksen selviämiseen koronakriisistä oli viime vuoden huhtikuussa. Tällöin siihen uskoi yrittäjistä alle puolet, 45 prosenttia.

"Luottamus selviämiseen kasvoi rokotusten myötä, mutta luottamuksen vahvistuminen on pysähtynyt", Pentikäinen arvioi.