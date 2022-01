AKT jatkaa Keitele Groupin saartotoimia satamissa — Helsingin käräjäoikeus perui antamansa määräyksen saarron lopettamisesta

Johannes Tervo

AKT saartaa Keitelettä tukeakseen Teollisuusliiton vaatimusta päästä käymään työehtosopimusneuvotteluja Keitele Groupin kanssa. Kuva Keitele Groupin Alajärven sahalta.

Helsingin käräjäoikeus perui AKT:lle esittämänsä määräyksen lopettaa Keitele Groupin saartotoimet satamissa miljoonan euron sakon uhalla, kertoo AKT tiedotteessaan.

Helsingin käräjäoikeus määräsi joulun alla väliaikaisella päätöksellä AKT:n lopettamaan miljoonan euron sakon uhalla Keitele Groupin saartotoimet satamissa. AKT jatkoi määräyksestä huolimatta saartoa ja vaati sen perumista, koska Keitele Groupin esittämät perusteet Teollisuusliiton yksipuolisesta pakottamisesta sopimukseen olivat AKT:n mielestä virheelliset. Käräjäoikeus päätti eilen perua aiemmin antamansa määräyksen saamiensa selvitysten perusteella.

AKT:n mukaan Keitele Group Oy ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta suostunut aloittamaan neuvotteluja Teollisuusliitto ry:n kanssa yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta.

"Mikäli yhtiö haluaa ratkaista tämän tilanteen, sen on osallistuttava neuvottelupöytään. Työntekijöillä on Teollisuusliiton edustamana oikeus tavoitella neuvotteluratkaisua ja työehtosopimusta. Aloite on nyt Keitele Groupilla", sanoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT aloitti saarron Keitelettä vastaan tukeakseen Teollisuusliiton vaatimusta päästä käymään työehtosopimusneuvotteluja Keitele Groupin kanssa.