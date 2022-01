Koronatesteistä tuli kannattavaa liiketoimintaa, josta Kela maksaa leijonanosan – "Meidän on luotettava asiakkaan sanaan"

Jarmo Hankivaara

Yksityinen testaaja 9lives on laittanut Saariselällä kojunsa huoltamon viereen, ja toinen on Ivalon lentoasemalla.

Koronatestauksesta tuli tuottoisa, sesonkiluontoinen bisnes yksityisille toimijoille. Sesonkia on tosin hankala ennustaa, sillä se on yhtä kuin korona-aallon huiput, kuten nyt.

"Riippuu kohteesta, mutta joillain toimipisteillä teemme jopa sata testiä päivässä. Kun epidemia laantuu, testejä tehdään vuorokaudessa vain muutama", kertoo koronatestauksen liiketoimintajohtaja Timo Palo 9Livesistä.

Yrityksellä on testauspaikkoja 23, ja monet niistä on sijoitettu lentoasemille ja paikkoihin, joissa liikkuu turisteja.

Yritys mainostaa koronatestien talvitarjouksia: antigeenitesti 75 euroa ja PCR 135 euroa. Firman hinnastossa on hinnat myös Kelan korvauksen jälkeen, eli PCR 35 euroa ja antigeeni 43 euroa.

Kela eli käytännössä veronmaksajat korvaavat yksityisten tekemistä PRC-testistä 100 euroa ja antigeenitestistä 36 euroa, mutta tiettyjen kriteerien on täytyttävä. Niistä tärkeimmät ovat, että testiin mennään lääkärin lähetteellä ja testattavalla on oltava koronaoireita. Monet yksityiset testaajat ilmoittavat suoraan, että Kela-korvausta ei saa, näin on esimerkiksi Finnairin ja Mediapulssin laita.

Palo kertoo 9Livesin täyttävän Kelan kriteerit sillä, että testattava täyttää esitietolomakkeen ja tarvittaessa yrityksen etälääkäri hoitaa lähetteen testiin.

On mahdotonta tietää, kuinka moni kertoo oireensa totuudenmukaisesti varmistaaksensa Kela-korvauksen. Matkustamista varten otettua koronatestiä kun Kela ei korvaa.

Palo myöntää, että heidän on vaikeaa todentaa oireita ja testitilanteessa on luotettava asiakkaan sanaan.

Yksityisessä koronatestauksessa hintahaitarin kalleinta kastia ovat suuret lääkäriasemat. Hintoja voi vertailla netissä esimerkiksi osoitteessa koronatestihinta.fi. Aavassa PCR-testi maksaa 189 euroa mutta sairaanhoitajan lähetteellä ja todistuksella hinta on jo 245 euroa. Mehiläisessä antigeenitestinhinnaksi tulee 139 euroa PCR:n 249 euroa, ja lähete ammattilaiselta tekee 30 euroa lisää. Antigeenitestin hinta on 165 euroa.

Koronatestauksen tuoreemmat toimijat ovat hinnoitelleet testin huomattavasti halvemmiksi. PR2You Oy tarjoaa laboratoriopalveluita ilman lähetettä ja hoitaa koronatestauksen 120 eurolla. Suomen Matkailualan Liiton jäsenyritykselle testi tarjotaan hintaan 99 euroa.

Finnair testaa Helsinki-Vantaalla, jossa PCR maksaa 93 ja antigeeni 65 euroa. Medipulssi mainostaa tekevänsä PCR:n "todennäköisesti Suomen parhaalla hinnalla", 100 eurolla.

Timo Palo 9Livesistä kertoo, että heidän asiakkaistaan ylivoimaisesti suurin osa on lentomatkailijoita. Heidän kotimaansa vaatii testin, joko PCR:n tai antigeenin.

"Jonkin verran olemme tehneet testejä myös paikallisille kunnille, koska siellä nyt ollaan."

9lives markkinoi itseään Suomen suurimpana ensihoito- ja sairaalankuljetuspalveluita tarjoavana yrityksenä. Koronatestauksessa Palo arvioi yrityksen nousseen jo keskitasoa suuremmaksi toimijaksi. Hänen mukaansa yrityksellä on kristallinkirkkaana mielessä, että jossain vaiheessa korona selätetään.

"Pitkässä juoksussa on selvää, että tämä ei voi olla ydinliiketoimintaa."

