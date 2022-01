Iltalehti: Sähköverkkoyhtiö yllätti, jättää joulukuun palvelumaksut perimättä – liittyy sähkön korkeaan hintaan

"Tämä on Suomessa aika historiallinen tilanne."

Mikko Törmänen

Keminmaan Energian ja Veden hallitus päätti jättää verkkopalvelumaksut perimättä joulukuussa.

Keminmaan Energia ja Vesi ei peri joulukuun verkkopalvelumaksuja, kertoi Iltalehti tiistai-iltana.

Verkkopalvelun hinta koostuu perusmaksusta, siirtomaksusta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta.

"Tämä on Suomessa aika historiallinen tilanne. Yksikään siirtoyhtiö ei ole varmaan aikaisemmin jättänyt laskuttamatta. Raha on kelvannut", sanoi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Teemu Alatalo Iltalehdelle.

Päätöksellä on yhteys sähkön korkeaan hintaan. Keminmaan kunnan omistamalla Keminmaan Energialla ja Vedellä on osuuksia Kemijoki Oy:n sähköstä. Osakkeista tuloutui ennustettua enemmän tuottoa. Päätöksen taustalla on myös yhtiön oma tehokas toiminta.

"Se on kuntalaisille parempi, kuin että yhtiö keräisi tarpeetonta piiloveroa käyttäjiltä. Kierrätimme rahan takaisin kuluttajille."

