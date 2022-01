Syövän hoidon lääkekustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti

Kokonaiskustannusten kasvu on pysynyt kuitenkin maltillisena, sillä vuodeosastohoidon, sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat pienentyneet.

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Lääkkeitä valmistellaan käyttökuntoon syöpäsairaalan puhdastilassa Helsingissä. Kuvituskuva.

Syövän hoidon lääkekustannukset kasvoivat Suomessa lähes 90 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2020, kertoi Syöpäsäätiö keskiviikkona.

Lääkekustannusten kasvu käy ilmi kaikille avoimesta Syövän kustannukset Suomessa -verkkotyökalusta, joka on nyt päivitetty uusin, vuoden 2020 tiedoin.

Samalla lääkekustannusten osuus syövän kokonaiskustannuksista on kasvanut 23 prosentista 38 prosenttiin. Luvut ovat yläkanttiin, koska tiedot alennuksiin liittyvistä lääkeyhtiöiden ja Kelan ja sairaaloiden välisistä sopimuksista ovat salaisia.

"Tärkein syy lääkekustannusten kasvuun on se, että viime vuosina markkinoille on tullut paljon uusia lääkkeitä, jotka ovat kalliita ja joita on otettu käyttöön laajasti", kertoi Nordic Healthcare Groupin tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä STT:lle.

Samaan aikaan kuitenkin vuodeosastohoidon kustannukset ovat jatkaneet vähenemistään. Samoin sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat pienentyneet. Tämän kehityksen ansiosta kokonaiskustannusten kasvu on pysynyt maltillisena, keskimäärin 3,3 prosentissa vuodessa.

Kustannuskehitys eri syövissä poikkeaa merkittävästi, sillä eri syöpien hoitomenetelmät kehittyvät eri tahtia.