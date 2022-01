Levin hiihtokeskus palkittiin jo toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi hiihtokeskukseksi

Hiihtomatkailualan maailmanlaajuisesti tukema World Ski Awards palkinto on perustettu vuonna 2013. Sen tarkoituksena on nostaa hiihtotoiminnan ja alan standardeja palkitsemalla alan johtavia organisaatioita.

Levi Ski Resort

Levi Ski Resort on saanut kansainvälisen ISO14001 -ympäristösertifikaatin vuonna 2018 ensimmäisenä hiihtokeskuksena Pohjoismaissa.

Levin hiihtokeskus palkittiin jälleen kansainvälisessä World Ski Awardsin maakohtaisessa hiihtokeskuskategoriassa Suomen parhaaksi laskettelukeskukseksi, tiedottaa Oy Levi Ski Resort Ltd. Palkintoa tavoittelivat Levin lisäksi Ruka, Pyhä, Salla, Ylläs ja Iso-Syöte.

"On hienoa tulla jälleen valituksi Suomen parhaaksi hiihtokeskukseksi, erityisen hienon saavutuksesta tekee se, että tämä on asiakkaiden valinta", toteaa Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari tiedotteessa.

Viimeisimpänä suurena investointina hiihtokeskus rakensi uuden huoltohallin etelärinteille, jonka rakentamisessa on huomioitu erityisesti ekologisuus sekä ympäristöystävällisyys.

