Kiinteistöuutiset: Valmet suunnittelee uutta isoa toimitaloa Vantaalle – Järvenpään ja Hakkilan toiminnot keskitettäisiin Tikkurilaan

Valmet Oyj

Valmet suunnittelee uuden ison toimistotalon rakennuttamista Vantaan Tikkurilaan. Valmet-konserni valmistaa ja myy muun muassa paperi- ja kartonkikoneita maailmanlaajuisesti.

Valmet suunnittelee uuden toimitalon rakentamista Vantaalle. Yhtiö haluaa siirtää Järvenpään ja Vantaan Hakkilan toimintonsa Tikkurilaan rakennettavaan uuteen toimistotaloon.

Valmetin muuttoaikeet ilmenevät Vantaan kaupunginhallituksen päätösasiakirjoista. Asiasta kertoi ensimmäisenä Bonnierin kustantama Kiinteistö-uutiset.

Järvenpäässä ja Hakkilassa on muun muassa Valmetin hallinnon, myynnin ja tuotekehityksen toimintoja.

Uuteen toimistotaloon sijoittuisi ensi vaiheessa noin 740 henkilöä. Uuden toimistotalon sekä Valmetin ja Neleksen mahdollisen yhdistymisen myötä yhtiöllä olisi Vantaalla yli 1500 työntekijää, joista pääosa sijoittuisi suunniteltuun uudisrakennukseen.

Valmet Oyj ja venttiilivalmistaja Neles Oyj tavoittelevat sulautumisen täytäntöönpanoa viimeistään 1.4.2022. Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa osoitteessa Keilasatama 5.

MT:lle Valmet vahvistaa pääkonttorinsa pysyvän jatkossakin Espoossa.

Valmet on allekirjoittanut jo lokakuussa yksityisen tontinomistajan kanssa aiesopimuksen uuden toimitilan rakentamisesta ja vuokraamisesta Tikkurilan alueelta.

Mikäli aiesopimus ei kuitenkaan johda rakentamiseen, Valmet haluaa rakennuttaa oman toimistorakennuksen aseman välittömään läheisyyteen Vantaan kaupungin omistamalle alueelle.

Valmet on hakenut ja saanut uutta toimistotaloa varten suunnitteluvarauksen Vantaan kaupungin omistamalle tontille. Varaus on voimassa kesäkuun loppuun asti, jolloin mainitun aiesopimuksen tilanne ratkeaa ja varsinainen ratkaisu on viimeistään tehtävä.

Suunnitelmissa on Kiinteistöuutisten mukaan noin 13 000 huoneistoneliömetrin laajuinen toimistotalo, jossa olisi mahdollisuus noin 4 000 huoneistoneliömetrin laajennukseen myöhemmin.

Yhtiön suunnitelmien perusteella Valmetin kokonaistyöntekijämäärän on mahdollista kasvaa Vantaalla tulevaisuudessa jopa 2 200 henkilöön.