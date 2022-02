Kyyhkylä muuttuu hyvinvointikohteeksi ja tähyää Lähi-itään

Jere Lauha

Leila Repo tarjoaa ulkomaalaisille vierailleen luontoelämyksiä. Lumipyry ja -kenkäily olivat uusia tuttavuuksia Abdulrahim Zakarialle ja Jane Darakjianille. ”Ja avanto oli ihana kokemus!”

Mikkelissä toimiva Kyyhkylä tähyää uusia asiakkaita terveysmatkailijoista ja ulkomailta.

Kyyhkylä-säätiö myi Kyyhkylän kartano Oy:n ja Kyyhkylä Oy:n Wellbeing365 Oy:lle reilu vuosi sitten. W365:n omistaja ja toimitusjohtaja Leila Repo kehittää nyt entiseen kuntoutus- ja hotellikokonaisuuteen uusia hyvinvointipalveluita ja remontoi majoitustiloja kansainvälisen vaatimustason mukaisiksi.

Rakennukset omistaa edelleen Mikkelin kaupunki. Kyyhkylä käsittää kauniin 1800-luvun kartanorakennuksen, majoitusrakennuksen ja kuntoutuskeskuksen, jossa on ravintola, hoitohuoneita, sauna ja allasosasto. Vanha navetta on galleriana, mutta vielä 1960-­luvulla siellä rehki kartanossa asuneita sotainvalideja.

Kuntoutuslaitos työllisti parhaimmillaan 180 ihmistä, W365 nyt viitisenkymmentä.

Kartanon puistoalue ulottuu rantaan, missä voi saunoa, paistatella päivää terassilla ja luistella talvella Saimaan jäällä.

Kävijöille myydään palveluita ja paketteja hieronnasta fysioterapiaan. Kuntien, Kelan ja eri liittojen lähettämiä kuntoutusasiakkaita käy edelleen paljon, ja Repo aikoo kasvattaa toimintaa.

”Olen ollut vakuutuspuolella ja mietin vuonna 2012, mitä voisin tehdä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Tämä mahdollisuus tuli sopivaan saumaan. Tavoitteeni on, että ihmisillä olisi hyvä olla, ja kuntoutus tulee siihen päälle. Sanotaan, että Suomi on hyvinvointivaltio, mutta ihmiset voivat aika huonosti”, Repo sanoo.

Kartanorakennus toimi aiemmin kuntoutuskeskuksen aikaan majoitus- ja ruokinta­yksikkönä. Kun myös entisen kuntoutussairaalan huoneet on muutettu hotellihuoneiksi, majoittumaan mahtuu 250 vierasta.

”Kyyhkylän haaste on, että tätä ei tiedetä, ja ne, jotka tietävät, luulevat tätä edelleenkin sotainvalidien kuntoutuskeskukseksi, vaikka tämä on kiva hotelli Saimaan rannalla.”



Repo on itse kouluttautunut metsäterapiaoppaaksi.

”Tarkoitukseni on valjastaa tämä paikka hyvinvointi- ja terveysmatkailuun, sillä se on Suomessa lastenkengissä. Teemamme on ’luksusta luonnosta’, eli luonto nivotaan isommin kaikkiin juttuihin. Suomalaiset eivät sitä tajua eivätkä ole valmiita maksamaan, mutta ulkomaalaiset ihmettelevät, saako luontoon mennä ja olla.”

Repo onkin ottanut yhdeksi kohderyhmäkseen ulkomaiset hyvinvointimatkailijat, erityisesti varakkaat Lähi-idän asukkaat, koska muut toimijat eivät sinne tähyä.

Tammikuussa Kyyhkylässä kävikin kaksi Saudi-Arabiasta ja Arabiemiraateista tullutta vierasta, jotka miettivät paikkaa asiakkailleen.

He söivät, saunoivat, pulahtivat avantoon, kokeilivat lumikenkäilyä ja pääsivät näkemään suomalaisen talven lumipyryineen.

”Aivan mahtavaa! Hiljaista, puhdasta ilmaa ja maisema on kaunis ja kesällä varmasti aivan ihana. Teillä on niin paljon järviä Suomessa”, hehkuttivat kuntoutukseen erikoistunut tohtori, ortopedi Abdulrahim Zakaria ja funktionaalisen ravitsemuksen tohtori Jane Angelina Darakjian.



”Lepoa tarvitseva voisi tulla tänne rauhoittumaan ilman stressiä ja 15 hengen perhettään, ja suurempi seurue voisi varata käyttöönsä koko hotellin. Osteoporoosista, riippuvuuksista, ADHD:sta ja muista vaivoista kärsivät saisivat hoitoa vaikkapa kuukaudesta puoleen vuoteen omalla tai valtion rahalla”, Zakaria maalaili.

Hän kaipaa kuitenkin etähoitoteknologiaa ja sisustuksen muuttamista arabimakuun.

”Yhdistän asiakkaideni elämäntapaohjauksessa monia asioita, koska ihmisen hyvinvointiin kuuluu kaikki ravintoa, luontoa ja henkisyyttä myöten. Täällä on puhdas ja myrkytön ympäristö ja ruoka”, Darakjian lisää.

Revon mukaan asiakkaita alkaa tulla heti, kun koronatilanne sallii.

”Yksikin korkean profiilin asiakas riittää, jos hän ottaa hotellin perheelleen viikoksi tai kuukaudeksi.”

Repo tapasi vieraansa alun perin terveysmessuilla Dubaissa ja matkasi sinne vieraidensa kanssa viime viikollakin.

”Heidänkin on helpompi markkinoida palveluitaan, kun ovat ​nähneet tämän paikan.”

Lue lisää: Edunvalvonnan näkökulmasta nyt eletään parasta vuotta veteraanitoiminnan historiassa – ”Kun mennään 94-vuotiaan veteraanin kotiin, hommassa on muitakin värejä kuin purppuraa"

Eläköön sotaveteraanit! Veteraani Aatos Hautaniemi: "Olen ollut ahkera metsämies ja hoitanut omat metsäni"

Itsenäisyyttä puolustanut sotaveteraanipariskunta arvostaa sivistynyttä Suomea, mutta on huolissaan itsekkyyden noususta