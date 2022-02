Atria onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan vaativassa tilanteessa, liikevoittoa painoi kustannusten nousu

Atria

Siipikarjan lihan suosio kasvaa vahvasti. Atria rakentaa parhaillaan uutta siipikarjatehdasta Nurmoon.

Lihatalo Atria onnistui viime vuonna taloudellisesti hyvin, vaikka toimintaympäristö oli vaativa. Kustannusten kohoaminen painoi liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla vuoden lopulla.

Atria Suomen liikevaihto ja -voitto vahvistuivat. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, varsinkin Foodservice-myynti ja rehumyynti olivat edellisvuotta parempia. Myös myynti vientiasiakkaille kasvoi koko vuoden osalta edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin koko vuoden liikevaihto oli 1 540,2 miljoonaa euroa, mikä on vajaat 40 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Konsernin liikevoitto vuodelta 2021 oli 6,4 miljoonaa euroa, mikä on vajaat puoli prosenttia liike vaihdosta.

Viime vuoden oikaistu liikevoitto oli 49,2 miljoonaa euroa. Oikaisuerä muodostuu myydyn venäläisen tytäryhtiön muuntoeroista ja työeläkemaksun palautuksesta Ruotsissa. Vuonna 2020 oikaistu liikevoitto oli 40,5 miljoonaa euroa.

Konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn kuvailee vuotta 2021 vahvaksi kasvun ja tuloksen osalta.

”Atrian liikevaihto nousi 1 540,2 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuoteen kertyi noin 36 miljoonaa euroa. Kehitys oli hyvä, kun otetaan huomioon, että Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa, ja sillä oli pienentävä vaikutus koko vuoden liikevaihtoon. Konsernin liikevaihto kasvoi noin 5 prosenttia ilman myydyn venäläisen tytäryhtiön vaikutusta", Gröhn toteaa tiedotteessa.

Gröhn on tyytyväinen konsernin oikaistuun liikevoittoon.

"Erityisesti vuoden 2021 ensimmäisen 6 kuukauden suoritus oli hyvä. Vaikka koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat pitkittyneet, Atrian suorituskyky on ollut hyvällä tasolla. Arjesta on suoriuduttu ilman merkittäviä poikkeamia tuotteiden valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaillemme. Myös tulevaisuuteen suuntaava liiketoiminnan kehittämistyö on edennyt suunnitellusti."

Lihankulutus pysyi vakaana Atrian markkina-alueella vuoden 2021 aikana. Punaisen lihan kulutus on pienentynyt hieman, mutta siipikarjan lihan kulutus kasvaa vahvasti. Sianlihan vienti Kiinaan on jatkunut, mutta pienemmillä määrillä kuin vuotta aiemmin. Hintataso Kiinassa aleni vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

"Tämän hetken tärkeimmät toiminnalliset asiat ovat sopeutua kustannusten nousuun sekä hallita hinnoittelu", Gröhn toteaa toimintaympäristöstä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kauppa kävi odotetusti, mutta kustannusten nousu heikensi kannattavuutta.

"Kustannusten nousu on rasittanut Atrian kotimarkkinoita kaikilla liiketoiminta-alueilla ja on koskenut laajalti Atrian hankkimia raaka-aineita, materiaaleja, tarvikkeita ja palveluita. Myös energiakustannukset ovat olleet nousussa. Vuoden viimeisen kolmen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 liikevoitosta jäätiin 5 miljoonaa euroa kustannusten nousun vuoksi", Gröhn toteaa tiedotteessa.

Loka-joulukuun liikevaihto oli 403,6 miljoonaa euroa. Vähittäiskauppaan suuntautuva myynti oli samaa tasoa kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla.

Atria Ruotsin liikevoitto parani viime vuonna. Myynti Foodservice- ja pikaruoka-asiakkaille kehittyi hyvin. Tanskan ja Viron toimintojen liikevoitto oli edellisvuotta heikompi, mikä johtui vuoden lopulla voimakkaasti nousseista kustannuksista.

Konserni on muuttanut operatiivista rakennetta ja segmenttiraportointia. Raportoitavat segmentit ovat nyt: Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro.

Pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Venäläisen tytäryhtiö OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa 2021.

Konserni raportoi myös, että työturvallisuus on parantunut merkittävästi viimeisten neljän vuoden aikana.

Konsernin oikaistu osakekohtainen tulos on 1,27 euroa. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,63 euroa osaketta kohden.

Vuosina 2022–2023 Atria kertoo investoivansa noin 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa. Tuotantoa keskitetään Sköllerstan tehtaalle ja Malmön tehdas suljetaan.

Tänä vuonna Atria on saanut vientiluvan siipikarjatuotteille Etelä-Koreaan. Ensimmäinen erä tuotteita lähtee helmi-maaliskuun aikana.

Investointi siipikarjatehtaaseen Nurmon yksikössä etenee tiedotteen mukaan suunnitellusti.

Atria on laajentanut vastuullisuusohjelmaansa, jonka tavoitteena on koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen pienentäminen yhteistyössä toimitusketjun kumppanien kanssa.

Työ näkyy muun muassa siinä, että Atria kertoo sianlihatuotteidensa hiilijalanjäljen kuluttajapakkauksissaan Suomessa ja kuljetuksiin otetaan käyttöön biokaasurekkoja.