STUK rauhoittelee Ukrainan ydinvoimalahyökkäyksestä huolestuneita – "Minkäänlaista onnettomuutta ei ole tapahtunut"

Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevan Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Voimalassa on kuusi ydinreaktoria, joista tosin vain yksi on STUKin tietojen mukaan tällä hetkellä käytössä.

LEHTIKUVA / AFP

IAEA:n pääjohtaja Rafael Grossi osoittaa Zaporizhzhjan ydinvoimalan sijaintia. STUK seuraa tilannetta sekä IAEA:n Ukrainasta saamien tietojen kautta että eurooppalaisen mittausverkoston säteilyseurannan avulla.

Säteilyturvakeskus (STUK) rauhoitteli perjantaina suomalaisia, jotka olivat huolestuneet yöllä Ukrainasta kantautuneista uutisista hyökkäyksestä paikalliseen ydinvoimalaan.

Zaporizhzhjan ydinvoimala-alueella syttyi yöllä tulipalo Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Laitosalueella syttynyt tulipalo oli ydinvoimalan koulutusrakennuksessa.

STUKin mukaan tulipalo ei ole aiheuttanut varsinaista vaaraa laitoksen reaktoreille eikä säteilyä ole vuotanut ympäristöön.

"Meidän tietojemme mukaan minkäänlaista ydin- tai säteilyturvallisuusonnettomuutta näiden hyökkäysten johdosta ei ole tapahtunut", pääjohtaja Petteri Tiippana sanoi STUKin tiedotustilaisuudessa.

Tiippanan mukaan Ukrainan ydinvoimaloiden tilannetta on kuitenkin seurattava tarkasti. Maassa on 15 ydinreaktoria neljällä eri laitospaikalla.

Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevan Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Voimalassa on kuusi ydinreaktoria, joista tosin vain yksi on STUKin tietojen mukaan tällä hetkellä käytössä.

"Niin kuin nähdään, Venäjän toiminta on täysin arvaamatonta. Vahingollista tai tahallista hyökkäystä ydinvoimalaitokseen ei voida poissulkea ja sen vuoksi tilannetta on seurattava ja oltava valmiina toimimaan jos tarve vaatii", Tiippana sanoi.

Tiippana arvioi, että vakavassakin onnettomuustapauksessa Ukrainassa onnettomuuden säteilylliset seuraukset rajoittuisivat ydinvoimalaitoksen alueelle ja sen lähiympäristöön.

"Vakavassakaan ydinvoimalaitosonnettomuustilanteessa Suomeen ei tulisi sellaista päästö- tai säteilyvaikutusta, joka edellyttäisi ihmisten akuuttia säteilyltä suojaamista", hän painotti.

"Suomalaisilla ei ole mitään akuuttia huolta ydinvoimalaitosten onnettomuuksien suhteen Ukrainassa."

Tiippana tuomitsi jyrkästi Venäjän hyökkäyksen ydinvoimalaitosta vastaan.

"Ylipäänsä koko sota on täysin tuomittava, mutta hyökkäykset ydinvoimalaitoksille on niin ikään kansainvälisin sopimuksin ja päätöslauselmin kielletty, mutta nyt näin on käynyt. Tämä on täysin tuomittavaa toimintaa", Tiippana sanoi.

STUK seuraa tilannetta sekä Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n Ukrainasta saamien tietojen kautta että eurooppalaisen mittausverkoston säteilyseurannan avulla.

Uutiset ukrainalaiseen ydinvoimalaan kohdistuneesta hyökkäyksestä toivat monille mielen vuoden 1986 Tshernobylin ydinturman, jonka seurauksena säteilyarvot kohosivat Suomessakin. Tshernobylin tuhoutunut ydinvoimala sijaitsee Ukrainan pohjoisosassa lähellä Valko-Venäjän rajaa.

STUKin mukaan Tshernobylin onnettomuus ei voi toistua Zaporizhzhjassa erilaisen reaktorityypin takia.

"Reaktorit eivät ole samantyyppisiä kuin Tshernobylissä, eli grafiittitulipaloa ei voi syttyä. Ne ovat neuvostovenäläisiä reaktoreita, samankaltaisia kuin Loviisassa, mutta isompia", STUKin apulaisjohtaja Tomi Routamo kertoi.

Ukrainan 15 ydinreaktoria ovat tuottaneet noin puolet maan sähköstä. Routamon mukaan sähkön käyttö on sodan takia vähentynyt, minkä takia vain osa reaktoreista on ollut tuotannossa.

Lue myös:

Joditabletteja kannattaa pitää varalla lääkekaapissa, mutta niitä ei pidä koskaan ottaa omin päin – erityisen tärkeitä tabletit ovat lapsille ja raskaana oleville