Poliisi ei pysty arvioimaan, kuinka kauan passihakemusjonojen purkuun kuluu aikaa

LEHTIKUVA / Timo Jaakonaho

Suomalaisten passien uusimisen tarve on mukaillut pandemiatilanteen kehitystä.

Poliisin ajanvarauksissa viime keväänä alkanut ruuhka jatkuu. Esimerkiksi passin uusimiseen ajanvarauksesta saatavaa aikaa voi joutua odottamaan viikkoja tai jopa kuukausia.

Hakemusten käsittely ei ole ruuhkautunut, Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen sanoo. Sähköiset hakemukset pystytään käsittelemään normaalissa aikataulussa niille, joiden ei tarvitse tulla henkilökohtaisesti paikan päälle. Samoin passintuotanto pyörii normaalitahdilla.

Henkilökohtaisen käynnin poliisiasemalla tarvitsevia asiakkaita on kuitenkin huomattavan paljon, Piipponen kertoo.

Henkilökohtaiseen asiakaspalveluun muodostuneen viiveen syynä on Piipposen mukaan korona-aikana vanhentuneiden passien suuri määrä. Pandemian aikana moni asiakas olisi voinut uusia passinsa sähköisesti, mutta Piipponen ymmärtää, ettei näin ole tapahtunut.

"Se on luonnollista, kun matkustamisen ei ole ollut tarvetta."

Ajanvarauksen lisäksi passin voi mennä uusimaan menemällä suoraan poliisiasemalle. Tällöin asiakkaan täytyy odottaa Piipposen mukaan tunteja viikkojen sijaan.

Helsingin poliisiasemalta kuitenkin kerrottiin perjantaina, että sisään tulijoita jouduttiin säännöstelemään, kun päivittäinen asiakasmäärä oli ennennäkemätön. Helsingin poliisiasemalta ylikomisario Pekka Kallio toivoi paikalle saapuvan vain niiden asiakkaiden, joille se oli välttämätöntä. Torstaihin mennessä asiakasmäärä tällä viikolla oli ollut noin 800 kävijää päivässä.

Myös Vantaalla ja Espoossa palvelut ovat erityisen pahoin ruuhkautuneet.

Suomalaisten passien uusimisen tarve on mukaillut pandemiatilanteen kehitystä. Viime vuoden lopulla kuultiin uutisia omikronmuunnoksesta, minkä vuoksi luultavasti osa ajan varanneista asiakkaista jätti tulematta paikalle, Piipponen kertoo. Aukioloaikoja oli tuolloin lisätty viikonlopuiksi.

"Tällä hetkellä en usko vastaavaa ongelmaa olevan, mutta olisi hirveän hyvä, että peruu ajan, jollei pääsekään", lupahallintopäällikkö sanoo.

Hakemusruuhka on jälleen kasvanut parin viime viikon aikana, kun matkustusnäkymät näyttävät suotuisemmilta. Piipposen mukaan monilla poliisiasemilla harkitaan taas viikonloppuaukioloja.

Paikan päälle poliisilaitokselle tarvitsee mennä passia uusiessaan, jos passi on vanhentunut tai sormenjälkien tallentamisesta on enemmän kuin kuusi vuotta aikaa.

"Passi on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen uusimiseen on vielä vuosi aikaa", Piipponen tähdentää.

Lisäksi henkilötietojen muutokset, kuten nimenvaihdos, vaativat käynnin paikan päällä. Myöskään lapset eivät saa passia niin kutsutussa kevennetyssä eli sähköisessä menettelyssä.

"Nyt kun matkustamisen mahdollisuuksia on, kaikkien (passia hakevien) alaikäisten täytyy tulla tunnistuskäynnille. Tämäkin on yksi syy (ruuhkaan)", Piipponen sanoo.

Piipposen mukaan poliisilaitokset avaavat yleensä ajanvarausaikoja noin kuuden–kahdeksan viikon päähän.

"Pienempi määrä aikoja avataan useamman kuukauden päähän ja kun aikaa kuluu, aikoja avataan koko ajan lisää. Eli jos nyt ei ole yhtään vapaata aikaa, niin hetken päästä voi olla. Myös peruutusaikoja tulee jonkin verran."

Myös henkilöstöresurssien varmentuessa lisäaikoja voi tulla ajanvarauskalenteriin parin päivän varoitusajalla.

Toivottu menettely on Piipposen mukaan tapaaminen ajanvarauksella. Pitkät jonot poliisiasemilla eivät ole lainkaan tarkoituksenmukaisia. Pahimmillaan kuitenkin se, ettei passia saa, estää varatulle matkalle lähdön.

"Sitä varten meillä on (asemalla) jonottamisen mahdollisuus", Piipponen painottaa.

Lupahallintopäällikkö ei pysty arvioimaan, milloin jonot saadaan puretuksi.

"Niin kauan kuin pandemian uhka on ollut olemassa, emme ole voineet tehdä siitä arviota", hän toteaa.

Epidemian aikana ihmisten käytös on hänen mukaansa muuttunut. Moni on jättänyt tarkoituksella passin uusimatta ja ottanut sen sijaan henkilökortin. Niiden määrä on kasvanut Piipposen mukaan huomattavasti pandemian aikana.

Jonojen purkamisen onnistuminen on kiinni passi- ja henkilökorttihakemusten määrästä, henkilöstöresursseista ja tehtävien priorisoinnista.

Ampuma-aseiden lupahakemukset ovat Piipposen mukaan "omassa lokerossaan". Korona-aikana niidenkin määrä on noussut, minkä Piipponen arvelee liittyvän kotimaan matkailun ja luonnossa liikkumisen nousuun.

"Metsästäjät ovat uusineet vanhoja aseitaan. Sielläkin on ollut pientä painetta", hän sanoo.

Aselupahakemuksen ajanvarausaikaa ei ole välttämättä heti saatavilla, jos passijonojen purkua priorisoidaan parhaillaan. Passi- ja aselupahakemusten määrissä on kuitenkin valtava volyymiero – vuositasolla puhutaan tavallisesti miljoonaluokasta passien ja kymmenistä tuhansista aselupien hakemisessa.

Hakemusjonoissa voi olla paikallisia eroja. Viime keväänä ruuhkat painottuivat Piipposen mukaan Etelä-Suomeen ja isompiin kaupunkeihin Turkuun, Tampereelle ja Ouluun, kun Lapissa ja Itä-Suomessa oli rauhallisempaa.

Tämän päivän tilanteesta Piipponen ei osaa sanoa, mutta paikallista vaihtelua voi ilmetä. Esimerkiksi passinsa voi uusia missä tahansa poliisiasemalla Suomessa.