Kalanrehun vienti tyssäsi Venäjälle – keskeytyminen käynnistää lomautusneuvottelut Raisio-konsernin omistamassa Raisioaquassa

Raisioaqua on toimittanut yli puolet kalanrehutuotannostaan Venäjälle.

Venäjän viennin keskeytyminen johtaa Raisio-konserniin kuuluvassa Raisioaqua Oy:ssä muutosneuvotteluihin, mikä tarkoittaa lomautuksia, konserni kertoo tiedotteessa.

Raisio kutsui maanantaina henkilöstön edustajat yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin, jotka voivat johtaa Raisioaquassa yli 90 päivän lomautuksiin.

Muutosneuvottelut koskevat koko Raisioaqua Oy:n henkilöstöä eli 30 henkilöä. Lopullinen lomautustarve riippuu kuitenkin mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista, ja sitä tarkennetaan neuvotteluiden aikana.

Raisioaqua on kalanrehujen valmistaja ja kalanruokinnan asiantuntija.

Neuvottelujen taustalla on Raision Venäjän viennin keskeytyminen. Raisio on vienyt maahan elintarvikkeita ja kalanrehuja, ja suurin osa Venäjältä kertyneestä liikevaihdosta on tullut kalanrehujen viennistä.

Raisioaquan tuotannosta noin 65 prosenttia on suuntautunut Venäjälle, joten tällä on merkittävä vaikutus Raisioaquan toimintaan.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat neuvottelut aloitetaan 14. maaliskuuta. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen huhtikuun 2022 aikana.

